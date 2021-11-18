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《蟲生－微觀墾丁》奪生態攝影獎 12月起校園巡迴播映
台灣昆蟲保育的重要推手詹家龍，在墾丁耗時3年以魔幻寫實的手法完成「蟲生─微觀墾丁」生態影片，跳脫傳統生態影片的框架，用微距拍攝將人拉進昆蟲感官世界，呈現小宇宙自然生命輪迴故事，甫奪下第1屆台灣生態環境影展最佳攝影獎，墾管處昨天在遊客中心舉辦影片播映會，並宣告下月起將在恆春半島及台北地區學校巡迴播映。
墾管處解說教育課長馬協群說，長期研究昆蟲生態的導演詹家龍，童年時曾造訪墾丁，心裡便埋下探究的種子，而為讓國人更認識墾丁這個可親ヽ易及的神秘小宇宙，墾管處特與詹導於2018年合作開拍「蟲生-微觀墾丁」影片，歷時3年以魔幻寫實的手法，呈現自然生命輪迴的故事。
他說，全片採用高規格、好萊塢等級的超高速4K攝影機拍攝，妙運用縮時攝影和間隔剪接的技巧，將昆蟲們的時間軸調成人類的時間軸，讓觀眾更能夠體驗昆蟲的感官世界，進而去同理、共感奇妙的大自然；參展首屆台灣生態環境影展榮獲「最佳攝影獎」，評審指該片拉高了生態攝影的門檻，視覺的統合和層次掌握恰到好處，不僅突顯拍攝細微生物的精細之美，也將微觀世界的姿態和表情拍攝突出，可見技術面的突破和用心。
墾管處長林文和說，現今孩子是失去山林的一群，都市化和電視ヽ網路取代了親近自然的機會，孩子們鮮少深入實地去觸摸、體驗身處的環境，因此對週遭環境不關心ヽ缺乏好奇心，也導致想像力與感受力的遺失，「蟲生-微觀墾丁」提供觀眾以全新的眼光，開啟親近自然的契機，喚醒心中對自然的嚮往；為此，墾管處下月啓動校園巡迴播映推廣計畫，在恆春半島及大台北地區的學校播映10場，並安排放映後「與導演有約」活動。
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