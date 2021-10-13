5成青少年無法離開手機8小時 沒電、網速慢成焦慮源

數位時代來臨，青少年人手一手機。金車文教基金會調查發現，有高達9成青少年使用手機，且超過5成青少年無法離開手機超過8小時，每日平均使用手機時間也超過3小時，青少年最容易因為手機沒電、無法上網和網速過慢感到焦慮。專家表示，健康使用手機的觀念應從小建立，定期養成「科技排毒」的習慣，找回自己的自主權。

金車文教基金會於2021年8月30日至9月20日進行「青少年手機使用問卷」網路調查，針對全台灣的國小高年級、國中及高中職學校，共計回收8686份有效問卷，其中有7763位青少年有手機使用的經驗。

金車文教基金會副執行長陳建志分析，九成青少年使用手機，其中82％有專屬手機，使用手機的年紀越大越遞增，女生擁有專屬手機的比率比男生更高；五成青少年平日使用手機超過3小時，假日更有超過6成6使用手機超過3小時。

陳建志也說，超過五成青少年無法離開手機超過8小時，其中高中生更超過6成；另外，98%青少年手機可上網，其中49.2％是採吃到飽方案，高中生網路資費吃到飽付費近7成，若無法上網或網速太慢、手機沒電，都會造成青少年的焦慮不安或困擾。

今年5月中旬全國因疫情大停課，陳建志表示，疫情期間大幅提高青少年使用手機的時間，有6成青少年表示因疫情而提高手機使用時間，疫情也讓超過2成的青少年增加線上點餐及網路購物的次數。

陳建志說，青少年已經出現「無機恐慌」，建議除了使用健康使用手機及網路軟體來協助青少年外，也可以討論「淨、靜、禁」三個小訣竅，包含淨空不必要軟體、適時調成靜音，以及設定手機宵禁時間及空間，減緩青少年對手機的依賴。

英國基爾大學教授黃菁瑜表示，建議青少年定期養成「科技排毒」的習慣，比如一周設定一天或半天，不要使用手機，改去做其他活動，逐步戒除依賴手機的習慣，找回自己的自主權，並增加青少年與大自然和實體生活的連結，將會是維持身心健康的關鍵。