會考生活英語／【新聞篇】 雜誌目錄

★ 單字

1. habit [ˋhæbɪt] n. 習慣(國中基礎1200字) 2. national [ˋnæʃənl] adj. 全國性的(國中基礎1200字)

★ 實用字詞

1. local 在地的 2. around / in / all over + the world 世界上 3. table of contents 目錄

Here is the table of contents of Happy Everyday Magazine.

以下為快樂每一天雜誌的目錄。

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

We have collected/many different/news, stories, and interviews/about happiness/for you.

我們收集了/許多不同的/新聞、故事與採訪/與快樂相關/給您。

動手做做看:將長句分成短字詞

Hope they help and let’s be happier!

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. On which page can we probably find “Breaking News: Bread Monster in Poland”?

(A) Page 7

(B) Page 15

(C) Page 17

2. If Ted wants to know how to become happier, which page should he turn to?

(A) Page 1

(B) Page 14

(C) Page 15

3. Minnie wants to know more about interesting jobs in the world, where can she probably find more information?

(A) Page 14

(B) Page 7

(C) Page 17

動手做做看:將長句分成短字詞

Hope they help/and let’s/be happier!

希望有幫助/且讓我們一起/更快樂吧!

1. (A) 2. (C) 3. (A)