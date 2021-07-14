微解封喜訊 奈良美智展高雄場增26件新作挺抗疫

微解封喜訊，日本藝術家奈良美智特展將南下第二站，24日起將移師高雄市立美術館展出，除了「朦朧潮濕的一天」與「月光小姐」外，再加碼新增26件新作，表達對台灣抗疫的鼓舞。

奈良美智為感謝台灣捐贈口罩給日本，以及在311東日本大地震時的捐款與幫助，今年3月首度來台巡迴開展。雖然第一站在台北關渡美術館受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響而提前結束，但截至5月初因應防疫升級閉展之前，台北站觀展人數突破4萬人次。

「奈良美智特展」巡迴第二站7月24日起至10月31日將於高美館展出，主辦單位表示，本次除了展出奈良美智為台灣創作的新作「朦朧潮濕的一天」、首度海外展出「月光小姐」等53件展品外，奈良美智更為高雄站增加26件新作。

包含今年初來台布展隔離期間創作的8件素描作品、1件在今年初完成，也是首次在海外公開的繪畫作品、2019年畫在紙板上的「山子姊姊」與「山子妹妹」，還有「旅行的山子」系列15件攝影作品，希望藉著畫作表達對台灣抗疫的鼓舞與信心。

而這次台灣巡迴展最重要的作品之一、同時也是奈良美智為了這次展覽特別創作的「朦朧潮濕的一天」，將作為高雄「奈良美智特展」主視覺。奈良美智曾說，這幅作品有其對台灣的感情，也是多次造訪台灣後，以感性去理解，透過畫筆留下記憶中不變的自然與氣候。

在畫完這個作品後，奈良美智發現比過去更能冷靜地接受自己的缺點和弱點，「可以說是現在的我最好的作品，真正的水準，也是最真實的自己。」這幅畫對奈良美智來說意義重大，展現出的不只是奈良美智對台灣的情感，更用畫作表達其無法以語言表達的內心狀態。

高雄「奈良美智特展」展覽由中華文化總會、高雄市立美術館、Yoshitomo Nara Foundation（JapanGeneral Incorporated Foundation）主辦，文化部、公益財團法人日本台灣交流協會、高雄市政府協力籌劃。

展覽將全面採取線上實名預約制，讓民眾得以分時分流方式入館參觀，線上預約系統將於16日開放，相關資訊請至特展官方粉絲頁與文總、高美館官網。邀請民眾在落實遵循並積極配合3級警戒管制及鬆綁規定相關措施下，前往高美館欣賞奈良美智當代藝術家的「療癒」之作。

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