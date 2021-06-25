第二屆「高通台灣研發合作計畫」成果發表 豐碩多元

美國高通公司透過旗下子公司高通半導體公司攜手全台多所大學，共同推動的「高通台灣研發合作計畫」，於今明兩日發布第二屆成果，在高通領域專家協助下，參與第二屆計畫的10所大學共完成35項計畫、提出138篇學術論文，呈現各大學研究團隊在無線通訊、機器學習與人工智慧、以及多媒體三項尖端科技領域與高通合作的研發成果。

高通於2019年推出「高通台灣研發合作計畫」，透過第一屆及第二屆計畫，短短二年多，已與全台14所大學合作，共計逾300位大學教授、學生參與，產出63項研發計畫、168篇國際學術論文，成果豐碩多元，充份展現台灣在基礎科學研究及創新研發的競爭實力，高通對此項計畫成果，高度肯定。

參與兩屆計畫的大學分布全台，北部大學九所、中部大學二所、和南部大學三所。透過兩屆計畫，台灣14所大學研究團隊與高通領域專家及工程師以定期會議，針對產業趨勢、技術挑戰與發展機會進行討論與研發。

合作過程中，高通高度尊重各學校計畫的原創性，在基礎研究的前提下，提供各學校諮詢與技術指導，讓各學校藉由高通的協助建立團隊、完善設備、提升研發競爭力，同時讓參與計畫的各大學資通訊基礎研究人才，創造與國際企業合作的經驗， 協助台灣培育具國際視野與訓練的科技人才。

科技部政務次長林敏聰表示，科技部非常樂見透過「高通台灣研發合作計畫」，建立高通和國內大學優秀研發團隊之間穩固雙贏合作夥伴關係，拓展產學合作的多樣性。

科技部也希望高通公司持續擴大對國內大學的支持與投入，由產官學三方攜手，共同培育5G、AI及物聯網等具前瞻性、關鍵性及跨領域之技術研發，以及創新創業人才，推升我國於全球新興科技自主研發和產業供應鏈的關鍵地位。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，作為全球無線通訊創新領航者，高通相信技術的力量，數十年來，透過研發與創新，持續引領行動技術發展。

他說，全球邁入5G驅動的產業革命新世代、行動技術傳統界限被重新定義之際，高通與大學在基礎科學及尖端技術應用上的合作研發、突破與創新，更形關鍵。

劉思泰進一步說，「高通台灣研發合作計畫」成果證實高通與大學合作研發的必要性，高通將與台灣在無線技術與尖端科技研發卓有成就之大學研究團隊深化合作，讓此計畫成為提升台灣科技研發創新實力、培育高科人才的最佳平台。

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