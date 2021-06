影／為什麼瑞典人 這麼愛管狀食物呢？

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

在台灣,我們平常可能會吃到的管狀食物大概就是煉乳、美乃滋...,好像就沒了XD。不過在瑞典,管狀食物可是隨處可見,來看看到底有哪些吧?

大家有沒有覺得很吃驚呢?竟然連茄汁鯖魚、培根起司都能放到管子裡面,實在無法想像吃起來味道如何。那說到 tube,除了表示「管子」,其實還有很多意思喔。我們今天就來認識一下這個字和相關的片語吧!

tube 的各種意思

◎ 管子

影片中的 tube 就是「管子」的意思,如果要表示「一條...」,就可以用 a tube of something 來表示,像是:

a tube of toothpaste(一條牙膏)

a tube of glue(一條膠水)

a tube of mayonnaise(一條美乃滋)

a tube of tomato purée(一條番茄糊)

◎ 倫敦地鐵

講到這個字,就一定要說一下倫敦的地鐵 the Tube。因為倫敦地鐵有些線路的隧道形狀就像管子一樣,因而得到這個名字。要表示這個系統時,常常會用字首大寫的 Tube。那如果正式一點的話可以說 the London Underground 來表示倫敦地下鐵喔。

Mr. Dursley goes to work on the Tube every day.(Dursley 先生每天坐地鐵去上班。)

It's common that foreign travelers catch the wrong tube in London.(外國旅客常常在倫敦搭錯地鐵。)

→ 因為這時候 tube 是指某一班車,所以用小寫的 tube 就行囉。

◎ (美國)電視;電視機

在美國,電視除了可以用 TV、television 之外,也可以用 the tube 來表示喔。

Let’s see what’s on the tube tonight. (來看看今晚電視上有什麼節目。)

在澳洲,tube 也可以當作啤酒的單位,表示「一罐、一瓶(啤酒)」,其實也就等於 can 或是 bottle。

Hey mate. Could I have a tube of lager?(嘿朋友。能來罐拉格啤酒嗎?)

同場加映

想要用英文表示「失敗、徹底失敗」時,你會怎麼說呢?除了可以簡單地用 fail completely 來表達,我們也可以用 go down the tubes 這個有趣的片語。字面上意思是沿著管子往下掉,那大家可以想想,如果我們掉到滑溜溜的管子裡,不停地往下滑還爬不上去,是不是慘到不行呢?所以這個字的延伸意思也就是「失敗、徹底失敗」,來看個例子吧!

Suffering from the impact of the pandemic, many companies have been going down the tubes recently.(受到疫情的衝擊,許多公司最近都經營不善。)

Our country's education system is going down the tubes. It has been ruined by corrupt politicians and people in power.(我們國家的教育體制正在走下波。它已經被腐敗的政客和當權者毀掉了。)

是不是很有趣呢?同一個字在不同的文化竟然也有不同的意思,跟著希平方,你也可以學到更多有趣的英文!

延伸閱讀

1. 【趣味英文】『累得跟狗一樣』英文怎麼說?來學學跟『狗』有關的片語!

2. 【趣味英文】是 expresso 還是 espresso?各種英文常見的口誤詞

3. 【趣味英文】別再踏上不鮭路了!來學學跟『魚』有關的超實用片語!

【更多學英文資源,詳見《希平方》】

商品推薦