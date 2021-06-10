影／老師講解COVID-19病毒篩檢、疫苗 時事互動遊戲挑戰你了解多少？

看完老師的講解影片後，你都學會了嗎?

現在就來用互動貼圖挑戰看看COVID-19的知識題吧!

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COVID-19知識題挑戰說明。圖／國立清華大學電機資訊學院院長 黃能富教授提供

COVID-19知識題挑戰說明。圖／國立清華大學電機資訊學院院長 黃能富教授提供

病毒構造。來源: Nature Reviews

「COVID-19」，原稱為SARS-CoV-2，與SARS病毒同為冠狀病毒，特徵是帶有脂質外套膜的RNA病毒，外表圓形，在電子顯微鏡下有皇冠的突起。其外表的脂質外套膜，如果被破壞就會使病毒失去活性，因此使用酒精等有機溶劑都有減少病毒的效用。

新冠病毒與流感病毒傳播方式類似，主要都是藉由飛沫與接觸傳染。因此在鼻咽喉可以找到這些病毒，所以同時也可以採取此區域的檢體作篩檢。

目前新冠肺炎的採檢主要分成抗原快篩及PCR檢測，快篩是檢測病毒的核殼蛋⽩(抗原)，⽽不是病毒RNA，因此可能測到其他具類似抗原結構的病毒，導致偽陽性；而Real-time PCR即時聚合酶連鎖反應核酸檢測⽅法，針對病毒的RNA特定基因序列，來辨識⿐咽拭⼦檢體中有無新冠病毒的RNA，幾乎不會有偽陽性。

RT-PCR檢測過程，需將病毒的RNA反轉錄成互補DNA後，再進行DNA擴增反應。利用RT-PCR可算出病毒濃度，也就是Ct(cycle threshold value)值，意思是可偵測到病毒時，PCR所歷經的循環數。若Ct值是31、代表該檢體歷經31回合的幾何級數放⼤測得，因此PCR結果Ct值越⾼，表病毒RNA濃度越低、受檢檢體所含病毒量越少。

預防感染新冠病毒，除了日常生活防護以外，疫苗也是目前最重要的一環。

疫苗的基本原理就是將病原體製備成能刺激人體免疫系統來產生抗體。

目前新冠疫苗主要有四類：

一、mRNA疫苗：莫德納（Moderna）、輝瑞／BNT疫苗，mRNA疫苗會將能

製造新冠病毒表面棘蛋白的mRNA送至人體細胞，並製造棘蛋白，使人體

產生對應棘蛋白的抗體。

二、蛋白質次單元疫苗：高端、聯亞等，利用基因重組技術製作出病毒表面棘

蛋白，做成疫苗，讓免疫系統產生反應。

三、腺病毒疫苗：AZ／嬌生（Johnson & Johnson），將一段製造病毒表面棘蛋白

的DNA放入無毒性的腺病毒中，打入人體，誘發免疫反應。

四、全病毒疫苗：中國科興用傳統的方式製作，採用失去活性死毒疫苗及降低

病毒活性後的減毒疫苗刺激人體免疫系統。

施打疫苗後人體會產生抗體，因此具有保護力，而保護力(%)是疫苗效力(vaccine efficacy)和疫苗效果(vaccine effectiveness)的統稱。各種疫苗測試的時間地點皆不同，因此不能由保護力數字做比較。接種疫苗不能100%避免罹病，但可大幅降低罹病、重症或死亡的風險。

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