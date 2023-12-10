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數據需求空前高漲 資料中心發揮關鍵角色

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : 資料中心可為AI提供強大的算力基礎
圖一 : 資料中心可為AI提供強大的算力基礎

【作者： 王岫晨】

隨著數位化和網路化的加速發展，資料中心的重要性日益增加。作為資訊技術的核心基礎設施，資料中心在各行各業都發揮著關鍵作用，包括金融、醫療、教育、娛樂等。

資料中心的重要性

如今，全球產業都在加速進行數位化轉型，各行各業對資料的需求空前高漲，這進一步提升了數據中心的重要性。

資料中心是數位化發展的基礎，它承載著大量的資料儲存、處理和傳輸任務。隨著雲計算、大數據和物聯網等技術的快速發展，資料中心的規模和複雜性也在不斷增加。如今，全球產業都在加速進行數位化轉型，各行各業對資料的需求空前高漲，這進一步提升了資料中心的重要性。

企業對資料中心的需求包括幾點，首先是高效能與高可用性。不同產業對資料中心的需求首先展現在對高效能運算和高可用性等方面。例如，金融產業需要進行高頻率交易，需要資料中心提供穩定、高效的支援；其次是安全與隱私保護。隨著資料洩露和網路安全事件的增加，產業對資料安全和隱私保護的需求也日益增強。資料中心需要具備強大的安全防護能力，以防止資料洩露和網路攻擊。

第三則是靈活性與可擴展性。隨著企業業務發展和市場變化，產業需要能夠快速調整和擴展資料中心的規模和功能。因此，資料中心需要具備高度的靈活性和可擴展性。

AI與資料中心

AI的發展離不開大數據的支援。資料中心可作為海量資料的儲存和處理中心，可為AI提供強大的算力基礎，使得AI演算法能夠快速處理和分析大量資料。其次，資料中心的安全性和可靠性為AI應用提供了保障，確保AI演算法能夠在安全的環境中運行。而資料中心的效率和靈活性也為AI的快速部署和反覆運算提供更大的可能。

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2023.12月(第385期)
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