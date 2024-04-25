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竹圍國小生命教育有意義 混和障礙綜藝團演出

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區竹圍國小透過新北市中小學家長會長協會，邀請到知名的「混和障礙綜藝團」，了解許多為生命奮鬥付出的故事。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區竹圍國小透過新北市中小學家長會長協會，邀請到知名的「混和障礙綜藝團」，了解許多為生命奮鬥付出的故事。圖／紅樹林有線電視提供

為了讓孩子透過趣味及音樂的演出，了解許多為生命奮鬥付出的故事，新北市淡水區竹圍國小透過新北市中小學家長會長協會，邀請到知名的「混和障礙綜藝團」要來到學校，不僅是為孩子說許多的精彩故事，更帶來歌唱及音樂演出。

新北市中小學家長會長協會理事長游沛淇表示，這次是新北市生命教育巡迴的演出，而來到竹圍國小，透過團長劉銘以及藝人李淑楨的演講及活潑有趣的表演，鼓勵在場觀賞表演的師生們從演出中了解不同的生命意義和人生的價值，在面對人生困難時能展現勇氣與鬥志。

竹圍國小主任孫德仁表示，綜藝團是由視覺、聽語、肢體、脊髓損傷、腦麻等不同身體不便與一些罕見疾病的朋友所組成，現場有來自演藝團當中的視障小提琴手，陳敦邦，及聽障默劇高手等多位表演者的精彩演出，讓孩子了解到，每一場次的演出都可以看到身心障礙朋友職業級表演，一場場動人精采的演出帶給學生深刻體會「了解自己、尊重他人」與「正面積極、樂觀進取」的生命教育體驗。

小學 淡水

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