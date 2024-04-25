台南校園慶祝太陽公生日 製作九豬十六羊糕餅傳承文化
農曆3月19日是太陽星君聖誕，也是俗成的太陽公生日，台南市協進附幼與南台科大合作，今天舉辦「九豬十六羊」傳統糕餅製作活動，校方表示，以「九豬十六羊」祭拜太陽星君，隱喻反清復明，雖然時代已變遷，但已成為台南人的習俗，希望讓幼童認識並延續特有的習俗文化。
這一活動由協進附幼與南台科大的文化底蘊團隊精心設計，活動現場由寶來香師傅王偉德提供了「九豬十六羊」的糕餅鳳片糕原料，並現場製作體驗。共有145名孩童和75名家長參加，利用寶來香百年糕點模具，一起製作「九豬十六羊」糕餅，讓親師生體驗製作的樂趣。
校長陳智揚說，透過實際手作，不僅能讓孩童更深入地了解「九豬十六羊」的文化意涵，也產生親近感，期望能夠延續這一美好的傳統文化。參與活動的阿嬤表示，這是她從小就超愛吃的美味，現在孫子也喜歡，因此特地前來參加活動，並期待一同享用自製的美味糕餅。
活動中，孩童們踴躍表達了對「九豬十六羊」糕餅的喜愛，也分享了製作中的趣事和挑戰。校方表示，這場活動不僅是對台南傳統文化的認識與體驗，更是跨代共享美味、傳承文化的美好時刻；期待這樣的傳統文化活動能夠廣泛開展，讓更多人能夠了解、參與、並愛上台南特有的文化風情。
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