快訊

利誘2軍人當共諜遭拒 陸軍砲指部退伍上兵被判2年半

下班注意！11縣市豪大雨特報 1縣市留意大雷雨

地震App高中生使用它取得數據 「地牛Wake Up」發澄清聲明

台南校園慶祝太陽公生日 製作九豬十六羊糕餅傳承文化

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
慶祝太陽公生日，台南市協進附幼與南台科大合作，今天舉辦「九豬十六羊」傳統糕餅製作活動。記者鄭惠仁／攝影
慶祝太陽公生日，台南市協進附幼與南台科大合作，今天舉辦「九豬十六羊」傳統糕餅製作活動。記者鄭惠仁／攝影

農曆3月19日是太陽星君聖誕，也是俗成的太陽公生日，台南市協進附幼與南台科大合作，今天舉辦「九十六羊」傳統糕餅製作活動，校方表示，以「九豬十六羊」祭拜太陽星君，隱喻反清復明，雖然時代已變遷，但已成為台南人的習俗，希望讓幼童認識並延續特有的習俗文化。

這一活動由協進附幼與南台科大的文化底蘊團隊精心設計，活動現場由寶來香師傅王偉德提供了「九豬十六羊」的糕餅鳳片糕原料，並現場製作體驗。共有145名孩童和75名家長參加，利用寶來香百年糕點模具，一起製作「九豬十六羊」糕餅，讓親師生體驗製作的樂趣。

校長陳智揚說，透過實際手作，不僅能讓孩童更深入地了解「九豬十六羊」的文化意涵，也產生親近感，期望能夠延續這一美好的傳統文化。參與活動的阿嬤表示，這是她從小就超愛吃的美味，現在孫子也喜歡，因此特地前來參加活動，並期待一同享用自製的美味糕餅。

活動中，孩童們踴躍表達了對「九豬十六羊」糕餅的喜愛，也分享了製作中的趣事和挑戰。校方表示，這場活動不僅是對台南傳統文化的認識與體驗，更是跨代共享美味、傳承文化的美好時刻；期待這樣的傳統文化活動能夠廣泛開展，讓更多人能夠了解、參與、並愛上台南特有的文化風情。

慶祝太陽公生日，台南市協進附幼與南台科大合作，今天舉辦「九豬十六羊」傳統糕餅製作活動。記者鄭惠仁／攝影
慶祝太陽公生日，台南市協進附幼與南台科大合作，今天舉辦「九豬十六羊」傳統糕餅製作活動。記者鄭惠仁／攝影
慶祝太陽公生日，台南市協進附幼與南台科大合作，今天舉辦「九豬十六羊」傳統糕餅製作活動。記者鄭惠仁／攝影
慶祝太陽公生日，台南市協進附幼與南台科大合作，今天舉辦「九豬十六羊」傳統糕餅製作活動。記者鄭惠仁／攝影

傳統文化 台南

延伸閱讀

今天武財神聖誕...民俗有5發財徵兆 來看中幾個

打入台中指標百貨通路 「收涎餅」風靡地方婆媽、傳統糕餅以外的另類好選擇

寓教於樂的親子景點！2024北部「十大觀光工廠」 比名勝景點還美

台中糕餅老店連3天義賣太陽餅 所得捐花蓮震災

相關新聞

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

鴻海攜手新北教育局 邀高中教師揭密量子實驗現場

量子科技是將深遠影響人類生活的新興重要科技，鴻海（2317）25日表示，旗下鴻海教育基金會因此自2020年起，每年舉辦高...

台南校園慶祝太陽公生日 製作九豬十六羊糕餅傳承文化

農曆3月19日是太陽星君聖誕，也是俗成的太陽公生日，台南市協進附幼與南台科大合作，今天舉辦「九豬十六羊」傳統糕餅製作活動...

閱讀磐石獎下的故事 台南師生探索市集、米街與溪流的歷史記憶

台南市北區立人國小創新課程，領孩子在古蹟區田野調查、採訪商家，拼湊德慶溪的故事，出版《鴨母寮綺遇記》、《米街的美麗與哀愁...

龍寶寶入學擠破頭…桃園8國中總量管制 400學生需轉校

「龍寶寶」今年升國中，桃園市國中入學數估將大幅增加約4000人，全市有8所國中總量管制，就近就讀擠破頭，部分學校候補人數...

基隆成功國小 彩虹跑道、音樂廳將啟用

基隆市成功國小昨歡慶66年校慶，市長謝國樑與議長童子瑋都到場祝賀，該校有基隆市國小唯一的音樂藝術才能專班，參加全國音樂比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。