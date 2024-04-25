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國立嘉科實中高中部教師甄試 800人搶5名額

中央社／ 嘉義縣25日電
國立嘉科實中8月1日成立，圖為學校舉辦親子營活動。圖／嘉科實中提供
國立嘉科實中8月1日成立，圖為學校舉辦親子營活動。圖／嘉科實中提供

國立嘉科實驗中學將於8月1日正式成立，近日進行高中部教師甄聘作業約800名教師踴躍報名爭5個名額，競爭激烈。首屆高中部加入嘉義區高中職免試入學，招收90名學生。

嘉科實中今天發布新聞稿表示，高中部即將招生預計招聘國文、英文、數學、物理及輔導科各1名教師，吸引來自全國約800名優質教師報名，競爭5個名額。4月21日假嘉義高工辦理初試，將於4月28日於嘉義市民生國中辦理複試。

嘉科實中校長林怡慧指出，首屆高中部加入嘉義區高中職免試入學，共計招收3個班90名學生，採精緻化教學，重視學生個別化需求及適性發展，除多元化的課程設計外，亦結合班班雙語課程以及個別化資優輔導方案，歡迎嘉義區國中畢業生選填。

林怡慧說，學校於今年3月辦理首次教師甄試招聘4名國中部教師，就吸引全國350多名教師報名。此外，首屆國中部招生因報名超過原訂招生名額，已於4月16日完成新生抽籤作業。

林怡慧表示，嘉科實中位於嘉義科學園區內，高中部課程連結頂尖大學、嘉科學園區產業、長庚醫院及故宮南院等資源，開設半導體新興科技、智慧醫療、AI大數據分析等特色課程。

免試入學 嘉義 教師

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