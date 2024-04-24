台南德高國小用版畫創作鼓勵模範生 家長：比吃大餐有意義

台南市東區德高國小在兒童節前選拔出模範生後，規畫了模範生專屬活動，今邀請國內版畫名家，也是著名的藝術教育推手吳鴻滄、林淑芬夫婦，指導模範生創作石膏版畫，兩位老師從孩子更多元的藝術學習所展現的笑容，看到了開心與收穫。

「美感教育從小培養起，孩子會受用無窮」，吳鴻滄感謝校長劉承裕讓他們夫妻有機會到德高為孩子分享版畫之美，他說，德高的孩子們真是優質，從上課到完成作品，都超積極參與，過程中的自動自發與用心投入，讓人感動，而看見孩子參與過程的喜悅臉龐，對老師也是很大的鼓勵。

甫從教育現場退休的林淑芬老表示，30名小朋友一起上版畫課，「教師」細胞也被啟動，今日到德高國小上版畫課，這是校長劉裕程特別給各班模範生的藝術體驗活動，有別於一般形式模範生的表揚送禮物掌聲鼓勵，校長拔尖扶弱的教育理念設計了讓學生體驗不一樣的藝術創作。

林淑芬形容，學生一邊畫石膏版一邊聊著天，笑語伴著刻圖聲，很是溫馨；而在完成作品那刻，被讚賞的臉龐與開心的神情，也感染了大人，「一群人一起畫圖聊天是多美好的事啊！」

二年1班張芮瑄說，這是一次有趣的版畫創作，自己很喜歡在石膏版上色那種滑滑的感覺，當作品被印出來時，更是驚喜，期待有機會能再接觸版畫。

三年5班邱辰媗分享第一次做版畫的感覺是「很新奇」，她說，要經過許多過程，先用原子筆刻畫，再用釘子按壓圖案，之後著色、泡水、上透明膠，當拿到作品，心中想的是「超開心的學習經驗」。

五年3班李沂謹也分享說，老師指導他們藉由版畫創作來展現自己的畫風格，從中學到許多版畫相關知識，「我的作品帶回家後要裱框起來，會更有藝術感。」