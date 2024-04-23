走讀「三峽學」 北大高中結合數位科技打破地域限制

新北市立北大高中以「三峽學」為必修發展主題，扣緊三峽藍染與茶兩項重要產業，帶領學生認識文化，發揮創意，進行雙語茶包袋設計及藍染創作，今年更進一步結合數位科技，透過GIS技術建置茶鄉走讀及藍染數位地圖，使走讀課程打破地域限制、踏出教室，與更多人分享三峽之美。

茶與染是三峽重要的兩項產業，課堂中透過歷史的爬梳、探究，讓學生了解其文化底蘊，也藉由議題反思培養好奇心、探索力、思考力、判斷力與行動力，並珍惜古人的智慧與傳統職人精神。在茶的課程中，教師實際帶領學生踏足茶鄉，體驗採製茶的艱辛，並以優雅的茶道文化品飲三峽好茶，並思考如何突破三峽茶的困境，最終學生以雙語文創茶包袋設計進行推廣，也為三峽產業注入一股年輕活力；而藍染課程，讓學生認識藍染的歷史與起源，珍惜與尊重古人的智慧與傳統職人精神，透過積極動手實作的態度與體驗藍染整個製作的過程，藉以陶養生活美學知能。

在高中優質化暨數位前導計畫挹注下，北大高中校訂課程也邁向2.0版本，透過GIS技術建置茶鄉走讀及藍染數位地圖，使走讀課程打破地域限制、踏出教室，與更多人分享三峽之美。今年創新將數位科技融入藍染創作，運用數學軟體引入動點軌跡的概念，利用兩個幾何圖形之間的線段中點之行徑來設計藍染的圖案，不僅活化了課程，也透過數學、國文、資訊、生活科技、美術和家政的跨域整合，涵養並深化學生多元的能力。

北大高中校長吳佳音表示，我們深信越在地、越國際，唯有從在地出發，培養孩子對於家鄉的認同，能在國際場域上一展長才，建立學生自信心，成為一位真正的「鳶山峽客」。北大高中三峽學經過7年的淬鍊，結合大學及社區資源、共同建構本土課程的深度與廣度，串連各方資源，讓社區資源成為合作好夥伴，引領學校成為地方創生基地，期望研發更多生活連結發展素養導向學習課程，讓在地記憶的轉譯得以永續，共同為在地產業尋找未來可能性。

北大高中校訂「三峽學」積極進行以學生本位的課程設計，並緊扣核心素養，逐步發展完整的課程模組，從在地提取元素融入教學中、用實作的方式增加學生的參與度和動機，提升學生的對於地方的認同、包容與尊重。在此課程中，不但結合三峽在地豐富的人文、自然資源，也帶領學生從認識到實作，從課堂到戶外的體驗過程，同文化的包容，以應對未來的挑戰和機遇。