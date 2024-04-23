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台南學校午餐吃爛菜？ 校長稱退貨食材

聯合報／ 記者萬于甄鄭惠仁／台南報導

台南市議員林燕祝日前質詢爆料有廠商提供劣質爛菜當學校午餐，背後更疑是涉槍擊案的家長會長撐腰，市府昨到永康大灣國小視察，校長喊冤稱劣質蔬菜照片是要退貨給廠商的；另，市府先前展開修訂家長會長設置辦法，新增排黑條款，本周市政會議審議，法界建議要注意是否符比例原則。

教育局長鄭新輝說，學校午餐食材的供應，工作手冊都有清楚規範，政風室已進行調查大灣國小午餐食材供應問題，毋枉毋縱，管控不夠嚴謹的地方也會虛心面對。

鄭新輝等人到大灣國小廚房視察食材處理，校方人員舉牌「NG食材必退貨」、「午餐有備品不會吃不飽」。大灣國小校長陳建銘說，有心人士欺騙市議員引用不實的照片，所有照片都是要退貨的、都有退貨證明，「這個東西不可能讓孩子吃下肚，向大灣和西勢國小的家長保證，這種事情我們幹不出來」，不解為何有心人士要汙衊學校。

林燕祝則回應，去年9月到今年4月9日都持續出現這種狀況，應要清楚查證檢討，且家長有提供4月11日照片，部分劣質蔬菜確實進到教室。教育局表示，單一個別案件會秉公介入調查、釐清真相。

教育局修訂南市高級中等以下學校學生家長會設置辦法，增列近3年內曾有違反法令行為，導致擔任會長有損家長會形象或學校聲譽之虞者，不得當會長，已擔任者須解任。鄭新輝說，限定最近3年，終究人還是有改過自新的機會。

南市家長會聯合會理事長李孟秦支持此排黑條款，認為家長會長大都事業有成、是孩子學習對象，涉及不法有損學校的形象，也影響教育的推動。

律師嚴奇均說，政府機關增設擔任家長會長的排黑條款，不屬民團自治，應要盡量避免太過廣泛適用，否則可能違反比例原則、侵害人民憲法保障的「被選舉權」。

教育局 食材

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