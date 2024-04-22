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左營、土城高中交流 學生「當家作主」學得精彩

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
高雄市左營高中與台南市土城高中跨校交流，看到的不僅是學得精采，也見識到在108課綱下，學生組織執行與解決問題的能力。圖／土城高中提供
高雄市左營高中與台南市土城高中跨校交流，看到的不僅是學得精采，也見識到在108課綱下，學生組織執行與解決問題的能力。圖／土城高中提供

高雄市左營高中與台南市土城高中跨校交流，學生不僅擔任解說員，老師汪雪憬、洪親慧更讓學生自己規畫交流活動的內容與執行細節。校方今天分享學習成果，校長陳仲卿說，兩天的交流看到的不僅是學得精采，也見識到在108課綱下，學生組織執行與解決問題的能力。

土城高中老師汪雪憬說，108新課綱剛啟動時，兩校就曾初次交流，直接由修課學生解說在地歷史脈絡與地景，讓來自異地的同齡高中生，透過彼此「怎麼說」在地的故事，來感受兩門地方學課程的核心與成果。

交流分土城場和左營場，20日土城場由城中高一學生利用學校行政大樓的1626年台江古地圖跟左營高中學生分享，17世紀荷蘭基督教和西拉雅族信仰的碰撞與相互的影響；台史博也邀請兩校參訪台史博「跨•1624：世界島台灣國際特展」，透過展場的互動遊戲和解說，更加了解17世紀台灣如何與世界各地互動。

土城高中學生也在安平古堡向左營高中學生解說4百年來安平的演變，解說員吳齊恆談到日治時期，如何在此地辦理過台灣文化三百年紀念活動，讓左中學生對今年台南400的文化意義有更深刻的理解和感受。

21日是左營場的交流，由左營高中校長吳立森開場，吳校長表示，兩校的地方學有各自的在地特色，希望把握這次交流，盡情互動、互相學習，老師間也可以交換意見，觀摩彼此的教案。過程中，左中學生介紹校訂必修左營好學的課程特色與學習心得反思，並展示歷年學生綠活圖、口述歷史、旅遊小書、微電影與行動方案等多元的期末作品，並體驗「環潭眾神護左營」的實境解說闖關活動，透過手機平台設計的題目，掌握左營廟宇的的在地文化特色。

午間品嘗左營著名的餛飩美食後，前往左營見城館，由左中學生運用AR互動裝置、VR實境體驗，講解舊城歷史變遷，也踏上「見城之道」，見證舊城城牆與城門的歷史及積極修復成果，並認識龜山與蓮池潭的生態與景觀之美，並絹印Q版的龍虎塔、北門門神，感受地方創生組織在地方的用心，也體驗SDGs永續發展指標的在地實踐。

高雄市左營高中與台南市土城高中跨校交流，看到的不僅是學得精采，也見識到在108課綱下，學生組織執行與解決問題的能力。圖／土城高中提供
高雄市左營高中與台南市土城高中跨校交流，看到的不僅是學得精采，也見識到在108課綱下，學生組織執行與解決問題的能力。圖／土城高中提供
高雄市左營高中與台南市土城高中跨校交流，看到的不僅是學得精采，也見識到在108課綱下，學生組織執行與解決問題的能力。圖／土城高中提供
高雄市左營高中與台南市土城高中跨校交流，看到的不僅是學得精采，也見識到在108課綱下，學生組織執行與解決問題的能力。圖／土城高中提供

108課綱 台南 微電影

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