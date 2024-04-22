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竹縣興隆國小美感課跨域環教 啟發海洋保育意識

中央社／ 台北22日電

今天是世界地球日，新竹縣興隆國小將跨域美感課程與環境教育結合，開啟學生的海洋保育意識，並導入美感實作，引導學童創作童詩、繪製保育海報，成為海洋保育的行動者。

教育部今天發布新聞稿指出，新竹縣興隆國小的跨領域美感課程以環境教育為主題，從視覺藝術、音樂等多元藝術領域，連結資訊科技、數學、語文等學科，展開跨域美感課程。

教育部提到，興隆國小先導入歌曲「還地球幸福笑臉」和影片「海廢不是故意的」，開啟學生海洋保育意識，了解動物在大自然中面臨的困境；再融入「知海」、「愛海」、「親海」的環境生態教育，建立學童海洋保育觀念，並導入美感實作，引導孩童創作動物童詩、繪製海洋保育海報，以傳遞環境生態保育的訊息。

此外，興隆國小也運用程式教育網站學習程式設計，讓學生從程式遊戲探索海洋生態，了解如何運用人工智慧來辨識海洋生物、進行海洋垃圾偵測與清理；課程還引入3D列印技術和吸管排笛實作，引導學生運用3D列印原理製作排笛底座，並利用一次性塑膠吸管製作排笛。

教育部希望透過「跨領域美感教育卓越領航計畫」，鼓勵教師融入聯合國永續發展目標的相關主題，讓學生體驗並學習重要議題 。

教育部表示，跨領域美感教育卓越領航計畫自第1期（民國103年）啟動至今，持續致力於推動跨域美感課程的實踐，希望透過美感素養的跨領域學習體認，提升學子的環境教育知能。

吸管 教育部 新竹

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