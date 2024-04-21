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雲林來惠國小 客家風校舍落成

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林縣二崙鄉來惠國小新校舍昨天落成，建築風格融入大量詔安客家元素。記者陳苡葳／攝影
雲林縣二崙鄉來惠國小新校舍昨天落成，建築風格融入大量詔安客家元素。記者陳苡葳／攝影

雲林縣二崙鄉來惠國小2021年10月拆除屋齡60年老舊校舍重建，昨天落成；建築設計大量結合詔安客家特色，僅蓋一層樓的行政大樓，以客家聚落風水設計，反映客家人謙遜精神；教學大樓延續三合院，並保留後方榕樹。該建築獲行政院金質獎優等，創雲林第一所國中小校舍獲獎紀錄。

縣府教育處表示，新校舍重建工程獲中央補助1億2801萬元，總樓地板面積約700多坪，除一棟行政大樓，另包括二層樓教學大樓、18間教室，由建築師李浚熒融入詔安客家元素設計，各角落可見許多客家語彙。

「包括拱門、月門、斗拱，還有數字密碼等」，李浚熒說，8根梁柱代表八卦方位，全部30根梁柱意涵天干地支，5個拱門象徵五福臨門，此外將戶外階梯打造成3個平台，分別代表「平安順利」、「天下太平」、「平步青雲」。

縣長張麗善說，祝福新建築能承載學子未來，成為最好的人才培育孵化基地。

客家 建築師

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