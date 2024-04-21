聽新聞
test
0:00 / 0:00

白耿豪今從黑幫搶學生 獲SUPER教師獎

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
明志國中老師白耿豪（左二）過去因橄欖球獲得新生，獲得今年新北市SUPER教師獎。圖／社團法人新北市教師會提供
明志國中老師白耿豪（左二）過去因橄欖球獲得新生，獲得今年新北市SUPER教師獎。圖／社團法人新北市教師會提供

新北市SUPER教師獎昨天公布，明志國中老師白耿豪過去在叛逆期一度走偏，所幸當時的指導老師沒有放棄他，讓白耿豪從橄欖球找到自己的價值，也成為他改變學生的最佳教學工具，不但跟宮廟、黑道搶學生，甚至讓一位拒學生接觸橄欖球後，願意繼續上學，考上建中、台北醫學大學。

白耿豪國中時對課業沒興趣，常與其他人成群結黨在外打架，曾是學校的頭痛人物。升上高一後，因緣際會考上橄欖球隊，高一時雖然有參與球隊訓練，但仍跟原本的朋友往來，不斷犯錯惹事，但球隊教練沒有把他退出球隊，但犯錯該罰該罵沒有少，不斷給予機會。

白耿豪回憶，高二開始他發現，打橄欖球讓他找到自己的價值，認為與球隊一起爭取榮譽非常重要，逐漸專心在球隊上，歷經波折考上體育大學，才發現原來可以修教育學程，也希望能幫助更多曾誤入歧途的學生。

他說，如果不是當初的教練，自己早就沒機會，也不會有現在的一切，內心非常有感觸，也很幸運，自己也比一般的老師有優勢，遇到跟自己類似經驗的學生，都知道他們在幹嘛。他用親身的經驗，就像他的教練教導他一樣，透過橄欖球讓學生找到想努力的方向跟價值。

白耿豪印象最深刻的是，他曾讓一個拒學生轉念，選擇繼續讀書，沒想到最後考上建中，還考上台北醫學大學。他相信，只要多一個拉扯的力量，多一個可以讓學生發揮的舞台，他們就有翻轉人生的機會。

教練 醫學

延伸閱讀

跟黑幫搶迷途學生 明志國中白耿豪獲新北SUPER教師獎

NBA／鵜鶘搭上季後賽末班車 英格倫：每個人都做出貢獻

中職／雄鷹7連敗 洪總老神在在：我氣噗噗他們更緊張

河溝頭角頭母公祭！黑幫領袖齊現身、各界逾500人致意 近百警力維序

相關新聞

「枋寮賈永婕」 5校設孝悌獎學金

屏東枋寮位處偏遠，枋寮國中首屆畢業校友何陳美玉有感於家鄉資源不足，常捐贈醫療物資或設備縮短城鄉差距，並在多校設孝悌獎學金...

竹北勝利國中落成 可收1500學生

新竹縣竹北市近年飽受學生超額、學校不足所苦，位於竹北AI智慧園區的勝利國中承擔區域國中就學需求，從2022年起分階段啟用...

白耿豪今從黑幫搶學生 獲SUPER教師獎

新北市SUPER教師獎昨天公布，明志國中老師白耿豪過去在叛逆期一度走偏，所幸當時的指導老師沒有放棄他，讓白耿豪從橄欖球找...

雲林來惠國小 客家風校舍落成

雲林縣二崙鄉來惠國小2021年10月拆除屋齡60年老舊校舍重建，昨天落成；建築設計大量結合詔安客家特色，僅蓋一層樓的行政...

國小數學「沒括號被扣1分」？一票網友看不懂！老師曝光原因給解答

沒寫括號竟然被扣分？一名爸爸分享國小孩子的數學題目「因為答案沒寫括號」，2題各被老師扣1分，讓他相當不解。貼文一出後，意外吸引上千名網友按讚回應。

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。