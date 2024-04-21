白耿豪今從黑幫搶學生 獲SUPER教師獎

新北市SUPER教師獎昨天公布，明志國中老師白耿豪過去在叛逆期一度走偏，所幸當時的指導老師沒有放棄他，讓白耿豪從橄欖球找到自己的價值，也成為他改變學生的最佳教學工具，不但跟宮廟、黑道搶學生，甚至讓一位拒學生接觸橄欖球後，願意繼續上學，考上建中、台北醫學大學。

白耿豪國中時對課業沒興趣，常與其他人成群結黨在外打架，曾是學校的頭痛人物。升上高一後，因緣際會考上橄欖球隊，高一時雖然有參與球隊訓練，但仍跟原本的朋友往來，不斷犯錯惹事，但球隊教練沒有把他退出球隊，但犯錯該罰該罵沒有少，不斷給予機會。

白耿豪回憶，高二開始他發現，打橄欖球讓他找到自己的價值，認為與球隊一起爭取榮譽非常重要，逐漸專心在球隊上，歷經波折考上體育大學，才發現原來可以修教育學程，也希望能幫助更多曾誤入歧途的學生。

他說，如果不是當初的教練，自己早就沒機會，也不會有現在的一切，內心非常有感觸，也很幸運，自己也比一般的老師有優勢，遇到跟自己類似經驗的學生，都知道他們在幹嘛。他用親身的經驗，就像他的教練教導他一樣，透過橄欖球讓學生找到想努力的方向跟價值。

白耿豪印象最深刻的是，他曾讓一個拒學生轉念，選擇繼續讀書，沒想到最後考上建中，還考上台北醫學大學。他相信，只要多一個拉扯的力量，多一個可以讓學生發揮的舞台，他們就有翻轉人生的機會。