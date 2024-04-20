超狂畢業挑戰！高雄這國小「騎單車115公里」抵鵝鑾鼻

高雄鳳山中山國小自109年起，每年為畢業生舉辦「單車騎乘挑戰鵝鑾鼻｣活動，今年師生、家長與外校人士共80人組成大陣仗車隊，挑戰單程115公里、從鳳山騎至鵝鑾鼻，預計傍晚5點抵達，沿途有車輛提供補給品與收容，每位學生經過近半年訓練，都信心十足地說「一定會完騎！」議員鍾易仲也陪同孩子騎完全程。

校長周淑蕙表示，校方為全校六年級畢業生舉辦單車壯遊活動，今年已是第5屆，同時開放四、五年級與畢業校友參加，象徵學生勤勉向前的精神歷屆傳承；近年活動規模不斷擴大，也吸引外校人士報名，今年參加人數突破80人，共10輛轎車提供定點、隨行補給物資，包括冰塊、飲料、香蕉等補給品。

周淑蕙說，學生在今日活動前，已做了約10次的各種強度單車練習，「這次目的地在墾丁，總長近120公里是給學生的終極考驗」，除了希望培養孩子的交通知識，更是訓練孩子的體魄，讓他們在炎熱天氣下仍有堅定意志，她說每年都有孩子即使騎到沒力，也不願意上收容車，仍想憑一己之力、騎向終點，完成自己的期許。

大批學生今日一早就在校門口集合，在校長、主任分別喊話叮囑後，學生們分批啟程，車隊穿梭在市區馬路旁，平均速度約是時速26公里，各隊領隊不斷叮囑學生專心騎車、不能闖紅燈、隨時注意車況與身體情形，每位學生身穿車衣、車褲與安全帽，全副武裝病齊聲喊「有信心能『完騎』！」

每年都會全程陪同學生騎車的市議員鍾易仲表示，這類長程單車活動對國小生來說，需要透過長時間體能訓練與培養自行車熟悉騎乘技巧，中山國小的師生早在5個月前就加緊練習，從原本總長10公里，延長至70公里，最後挑戰115公里直達鵝鑾鼻，「全程需要耐力、毅力，希望每個學生有個難忘的畢業旅行挑戰」。