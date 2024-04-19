淡水國中青春制霸校慶 祈福天燈筆袋祝九年級考生

新北市淡水國中今(19)日舉行創校78周年校慶暨運動大會，活動來了莊敬高職啦啦隊跳出青春活力，將氣氛帶到更高點，邀請全校親師生及第一屆校友會學長姐們，加油祈福天燈筆袋祝九年級考生考出好成績，另外在運動員進場的部份學生更精心準備各種主題的趣味表演，充份展現學生的創意。

淡水國中校長王潔雯表示，今年校慶主題訂為「淡中78，青春制霸」，今年家長會贈送九年級學生祈福筆袋，內有本校美術班學生作品的筆和專屬學生的祝福卡，邀請首屆校友會及貴賓們贈送祈福天燈，一同集氣為即將參加會考的九年級同學加油祈福，讓校慶典禮格外熱鬧具有意義。

校慶及會考祈福活動整場儀式蘊含師長、家長以及學弟妹們的祝福及鼓勵，傳達出滿滿的愛與心意，希望讓考生們充滿信心及鬥志，就像在運動場上全力奔馳的精神，不放棄且堅持到底地衝向終點，順利就讀心目中理想的學校。

淡水國中首創校友會的理事長、新北市中小學家長協會榮譽理事長羅祖欽表示，學校多年來培育無數在地優秀人才，畢業校友們也高度關心學校，在今年校慶時由校友會製作淡中上衣，和學弟妹進行創意進場，聯絡感情凝聚力量，讓母校能在大家支持下再創佳績。

已經考上建中科學班的9年級曾宣澂同學表示，雖然已經透過其他管道考上前三志願，但還希望在會考考出5A++，蠻感謝家長會贈送我們考試應試組，也希望我的同學們，考出好成績，進入心目中的學校。我們九年級也寫了期許卡片送給學弟妹，希望他們未來也能考出好成績。

八年級祈福代表郭尚典同學說，希望學長姐們在學業上勇敢追夢，學業有成，心中充滿善良與智慧，祝福學長姐在未來的道路上，遇見更多的美好與成功。

學務主任盛碧奇表示，校慶活動暨運動會結合會考祈福活動，讓慶典更具有傳承及祝福意涵，展現青春制霸的氣息，是淡水國中的大日子，讓78周年校慶這一天留下珍貴的回憶及見證，以熱鬧又歡喜的氣氛來慶祝淡水國中生日快樂。