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影／7月赴日回訪「翡翠騎士」 建中樂旗隊募款盼挺國民外交

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市建中樂旗隊今年7月將代表台灣赴日跨國音樂交流，回訪曾來台表演的「翡翠騎士」等校。圖／建中樂旗隊家長後援會提供
北市建中樂旗隊今年7月將代表台灣赴日跨國音樂交流，回訪曾來台表演的「翡翠騎士」等校。圖／建中樂旗隊家長後援會提供

北市建中樂旗隊連年征戰國內外賽事、在國慶大典登場，精湛演出博得滿堂彩，更屢傳佳績，去年榮獲世界盃行進樂隊大賽多項殊榮，今年原欲再戰，礙於賽事遇到期末考作罷。他們幾經考量仍決定走出台灣，赴日跨國音樂交流，回訪曾來台表演的「翡翠騎士」等校；此行花費超過500萬元，家長後援會發起募款活動，盼各界支持這趟國民外交。

建中樂旗隊2022年至荷蘭，參加素有「音樂界奧運」的世界音樂大賽榮獲季軍，2023年攜手16校組成建中樂旗聯隊赴美，在世界盃行進樂隊大賽，勇奪榮譽金獎亞軍、最佳旗隊冠軍、最佳指揮亞軍，以及街道遊行比賽總冠軍。

世界盃行進樂隊大賽過往都於7月登場，今年則是6月下旬在德國舉辦。建中樂旗隊室外教練林義淳說，希望每年暑假帶學生出國，讓他們有機會接觸其他國家年齡相仿的隊伍，互相觀摩與學習。今年國外比賽時間與期末考撞期，而尋求其他出國機會，透過家長後援會、學校、相關單位牽線，促成這趟日本交流。

建中樂旗隊家長後援會長陳欣玫表示，連續2年國慶大典，政府邀請「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部、「翡翠騎士」東京農業大學第二高等學校吹奏樂部來台，演出雖印象深刻，台日學生當時無法更多深入交流。建中樂旗隊今年未能出國參賽，決定代表台灣赴日「回訪」，這也是首次去日本交流。

6名教練率領60位隊員將於7月15日至23日前進日本，參訪早稻田大學、「翡翠騎士」東京農大二高吹奏樂部，以及東海大學附屬高輪台高等學校。林義淳說，這3所學校非常厲害，期待台灣學生可以與他們更多互動、交流。

期間，建中樂旗隊會與當地高中以樂旗隊表演交流，觀摩彼此表演方式，同時深入分享台日管樂社團的經營模式、平常練習方法、排練流程和吹奏實力的培養，甚至兩地生活文化，盼激發更多學習與成長，提升建中樂旗隊的演出水準、未來發展，另正規畫特別行程回饋日本。

然而，建中樂旗隊66人此行9天所費不貲，包含教練指導費、機票、服裝、道具、樂器保養維修等開銷，粗估得要500萬元。

陳欣玫直言，疫情過後，國人赴日旅遊大增，暑假機票已經漲到一張近3萬元，日本遊覽車費用更是台灣3倍價，隊員除了自掏腰包過半費用、尋求政府補助，也對外募款，希望各界行動支持夢想，讓世界看到台灣學子的才華與活力。詳情可洽官網（http://www.ckmb.org.tw）。

北市教育局4月14日舉辦一年一度樂儀旗舞觀摩表演活動，建中樂旗隊精湛的樂器演奏、千變萬化的旗隊表演，博得滿堂彩。圖／建中樂旗隊家長後援會提供
北市教育局4月14日舉辦一年一度樂儀旗舞觀摩表演活動，建中樂旗隊精湛的樂器演奏、千變萬化的旗隊表演，博得滿堂彩。圖／建中樂旗隊家長後援會提供
北市建中樂旗隊7月將赴日參訪與3校交流，此行花費超過500萬元，後援會發起募款活動，盼各界支持這趟國民外交。圖／建中樂旗隊家長後援會提供
北市建中樂旗隊7月將赴日參訪與3校交流，此行花費超過500萬元，後援會發起募款活動，盼各界支持這趟國民外交。圖／建中樂旗隊家長後援會提供
建中樂旗隊4月14日在北市樂儀旗舞觀摩表演活動精湛演出。圖／建中樂旗隊家長後援會提供
建中樂旗隊4月14日在北市樂儀旗舞觀摩表演活動精湛演出。圖／建中樂旗隊家長後援會提供

建中 教練 日本

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