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嘉中百年校慶 科技董座、診所院長慨捐百萬助學

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義高中傑出校友嘉義市真善渼診所院長王家麟（右）捐助母校百萬元助學，校長陳元泰代表接受。圖／嘉義高中提供
嘉義高中傑出校友嘉義市真善渼診所院長王家麟（右）捐助母校百萬元助學，校長陳元泰代表接受。圖／嘉義高中提供

嘉義高中將於今年4月20日迎接百周年校慶，校友真善渼診所院長王家麟、碩英公司董事長陳榮祥，各捐助母校百萬元；校方將運用於建構教育資源、助學獎金，栽培更多優秀人才。

王家麟是嘉中67級校友、第4屆傑出校友，日前特地返回母校捐款100萬元，指定將經費運用在當前最需要的地方「半導體實驗班」教學場域建置。原本就讀甲組，以理工科系為目標的他，在當時的教官「霸九ㄞ」的引導下，報考並錄取國防醫學系後，開啟他的醫療人生。感念母校的栽培、師長鼓勵，捐資百萬以協助半導體實驗班之經營，建構嘉中學弟妹們更寬廣的學習視野。

陳榮祥是嘉中58級校友、第2屆傑出校友。他的雙親皆出生於1924年，與嘉中創校同年，為慶祝建校百週年且欣逢陳父百壽，捐款100萬元成立《碩育英才助學金》專案，採不定期募捐，每年提撥10萬元給需要幫助的學生，資金用盡後結束專案。每年另提撥10萬元支持前瞻學程（半導體教學）所需，直至不再需要此筆資金。

校長陳元泰表示，迎接數位衝擊的時代，AI人工智慧已成為生活中不可或缺的一環。為求深化學習與人才培育，已與陽明交通大學進行課程合作與教師共備社群，113學年度成立半導體實驗班，強化STEAM跨學科整合課程，提供學生更豐沛的學習資源。

他表示，嘉中未來10年的發展目標，雙語實驗班、半導體實驗班已然成形。未來將持續推動國際化與全球視野，帶動AI科技與半導體課程至各類班群，除延續傳統「醫生搖籃」美名外，更期待藉由多元課程、特殊班別之推動，培養更多吳重雨（台灣IC設計宗師）、方略（世界先進董事長）等高科技產業人才。

半導體 捐款 醫學

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