小五常識題！「台灣5條河」考倒一票人 網傻眼：真的蠻難
台灣自然景觀多元，不僅山地面積廣大，河流面貌也十分豐富。近日，有網友在「匿名3公社」透露，小學5年級的課堂生活常識考試中，題目竟要學生寫下5條台灣「名稱有河」的河流，考倒一票網友。
原PO表示，目前就讀國小5年級的孩子，近日在課堂上做了份「生活常識」的隨堂測驗，並規定不准使用手機搜尋答案，題目為「寫出5條台灣『名稱有河』的河流」。看完題目後，瞬間把原PO考倒，無奈直呼「不看手機？這會不會太嚴苛了呀？還好是不記分」。
貼文底下，不少網友認為題目太難，「其實真的蠻難的，臺灣溪比河多太多了，沒有查資料我也只能想到淡水河、基隆河、冬山河跟我以前校門口的田寮河」、「真的有難到」、「淡水河、基隆河、冬山河、愛河，只想到這4個」。
據《川流不息的台灣溪河生態》電子期刊，在台灣本島地區的溪河，有「河」字的流水，只有淡水河（含支流基隆河）、冬山河、宜蘭河、田寮河、三峽河、牛攔河、愛河等少數幾條，其他幾乎都使用「溪」字來命名，如蘭陽溪、頭前溪、後龍溪、大安溪、大甲溪、烏溪、濁水溪、八掌溪、曾文溪、二仁溪、高屏溪、立霧溪、秀姑巒溪、花蓮溪。
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