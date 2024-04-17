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台南光華高中與韓國鮮文大學締盟 提供海外升學新選擇

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市光華高中今天與韓國鮮文大學簽訂合作意向書，雙方同意在學術研究、教學資源與課程發展等面向合作，加強交流與互動。記者鄭惠仁／翻攝
台南市光華高中今天與韓國鮮文大學簽訂合作意向書，雙方同意在學術研究、教學資源與課程發展等面向合作，加強交流與互動。記者鄭惠仁／翻攝

台南市光華高中為了讓拓展多元國際視野，繼與日本高校交流後，今天與韓國鮮文大學簽訂合作意向書，雙方同意在學術研究、教學資源與課程發展等面向合作，同時規畫雙方的學生利用網路與實體平台，交流與互動，提供升學新選擇。

韓國鮮文大學國際交流處長孫鎮熙與該校台灣辦事處閔代璽共6人出席，孫鎮熙表示，韓國鮮文大學是韓國知名的大專院校，近年來與台灣許多大學都簽有合作協定，同時擁有來自62國2400多名國際學生。此次選定與台南市光華高中合作，除將韓國的文化介紹給更多台灣的年輕人，也提供青年學生赴海外升學的新選擇。

光華高中國際中心主任陳綺雯說，學校在推動國際教育與國際交流一向不遺餘力，本學期與日本不同學校的交流互訪剛結束，就開始規畫與韓國學校的交流。由於校內許多學生對韓國文化有興趣，第二外語課程中選修韓文的同學很多，餐飲管理科學生也在專題製作課程中辦理過韓國文化周，介紹韓國的飲食與文化。當時鮮文大學就曾提供二套韓國的傳統服飾，讓活動增色不少。

校長張敬川紀表示，此次與鮮文大學簽訂合作意向書，除了深化、拓廣彼此的合作面向外，更希望未來能辦理赴韓國的文化踏查與課程學習活動。

台南 日本

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