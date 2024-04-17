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校園事件調查小組全外聘 仇師、護師看法分歧

中央社／ 台北17日電
教育部修訂教師解聘辦法，將校事調查小組改為全數外聘，全國教師工會總聯合會指「仇師毀校」，讓校園虛耗；人本等家長團體則認為可加強處理不適任教師，反而是保護多數守法教師。示意圖。圖／Ingimage
教育部修訂教師解聘辦法，將校事調查小組改為全數外聘，全國教師工會總聯合會指「仇師毀校」，讓校園虛耗；人本等家長團體則認為可加強處理不適任教師，反而是保護多數守法教師。示意圖。圖／Ingimage

教育部修訂教師解聘辦法，將校事調查小組改為全數外聘，全國教師工會總聯合會指「仇師毀校」，讓校園虛耗；人本等家長團體則認為可加強處理不適任教師，反而是保護多數守法教師。

教育部修訂告「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，針對不適任教師處理方面，明訂校事會議調查小組（3到5人）須全數外聘，不再包含校內人員。

全國教師工會總聯合會今天召開記者會，理事長侯俊良表示，目前在教育現場上，常常是無論大案、小案都要進入調查程序，讓教師動輒得咎，學校疲於奔命。外聘人員往往不瞭解校園生態，可能會加劇社會與教師間的信任危機，導致「仇師毀校」的嚴重後果。

全教總前理事長張旭政舉例，曾有教師在其他科任教師上課時，請學生暫時到辦公室處理作業問題，就被認定影響受教權。在校園內看到男女學生有親吻、擁抱等親密動作，如果沒馬上通報，後續家長申訴性騷擾，老師則要面臨「延遲通報」的懲處。他形容，再這樣下去，恐怕要有法官的專業、聖人的情操、鋼鐵人般堅毅不拔的決心，才有辦法在「高風險」的教育環境中平安度過。

人本教育基金會執行長馮喬蘭則有不同看法，她認為調查委員採外聘，有助於擺脫「師師相護」的泥淖。過去調查小組成員以同校教職員為主，專業性不足，曾發生運動教練打學生3巴掌，卻因學生無法提出造成身心侵害的證明，認定不須解聘；另一名教師處罰學生開合跳達2000下，卻被認定是教育活動設計而非體罰。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原過去曾參與調查，他說有太多例子是「輕輕放下」，曾有案例學校只記教師申誡，但法院後來判決3個月徒刑還不能緩刑、易科罰金。調查小組全數外聘，引入法律、心理領域專家，能避免這樣不合理的情形發生。

台中市兒童及少年代表、目前就讀東吳大學的康平皓表示，體罰事件常被認定為輕微的不當管教，同校教師難免會礙於同事情面，或擔心之後會被報復，不敢做出正義的決定。他樂見這次修法方向，但也提醒後續要加強學生申訴、權利救濟管道。

教育部主任秘書廖興國表示，調查小組全數外聘，目前人才庫約80%都是基層教師經培訓後取得資格，其餘包括心理、法律專家、家長代表等。新法也明訂，調查小組開會討論時，要邀請校內教師會、家長會代表說明，讓意見更多元陳述。

另外，全教總今天質疑教育部趕在5月20日新內閣上任前完成修法，時間點上有不尊重新團隊的嫌疑。廖興國解釋，是因教育部長潘文忠去年4月曾在立法院承諾，會在1年內完成修法，這期間已開了60幾場會議，對各項法條做了全盤檢討。

全教總 教師 教育部 校園 霸凌

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