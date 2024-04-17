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畢業生單車百里 13年傳統畫句點

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東市凌雲國小畢業生整備單車，為單車百里挑戰做準備。記者劉星君／攝影
屏東市凌雲國小畢業生整備單車，為單車百里挑戰做準備。記者劉星君／攝影

屏東市凌雲國小113學年度將裁併走入歷史，今年小六學生要跟學校一起畢業。學校連續13年挑戰單車百里計畫，今年單車百里計畫，是歷年來最長距離240公里、畢業生19人最多，今天清晨從學校出發，一路前往台東、花蓮，今年挑戰長達4天3夜，學生超興奮，開心能挑戰自我。

凌雲國小總務主任郭儒峯說，2011年起推動單車畢業典禮，剛開始騎到墾丁要花2天時間，今年終點站是花蓮；學生從一年級開始認識單車，學會簡易修車，修補內外胎等，到挑戰上路騎乘，六年級完成單車百里，也是課程總結。

畢業班導師林彥旭說，這趟「挑戰百里畢業旅行」距離240公里，行程規畫、住宿、三餐全由學生一手包辦，老師在旁協助。

畢業生昨在學校檢查煞車、變速器，幫輪胎打氣。李承璟、李承諺是雙胞胎，李承璟說，為了挑戰單車百里，這段時間不斷鍛鍊體力，做核心運動訓練肌力，還要慢跑，期待過程順利。

凌雲國小位在屏東六塊厝，前身是空軍子弟學校凌雲分校，是一所被眷村所包圍的小學，成立時所有學生都是軍人子弟。隨眷村拆遷及人口移轉，凌雲國小下學年裁併。

單車 屏東 眷村

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