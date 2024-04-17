中市2校食安事件 個案未公告惹議

台中市近月來，先後發生2起校園疑似食物中毒事件，台中女中3月底學生午餐後48人身體不適，其中10人就醫；大雅區大華國中上周7人午餐後不適，有3人拉肚子。教育局表示，相關廠商已停止供餐，食物已採檢送驗。議員質疑食安事件未公告，市府表示將改進。

台中燒肉餐廳查出囤積過期牛肉，中市府昨開罰144萬元，處分停業；9消費者申訴要求退費。台中地檢署分「他」字案調查，朝有無違反食安法偵辦。業者前晚已未營業，透過臉書強調「未提供過期肉給消費者」。

民進黨議員黃守達昨天質疑，食安問題連環爆，台中女中3月底、大雅區大華國中上周午餐後，多名師生身體數、送醫；市府依規定處置疑似食物中毒事件，但後續處置、檢驗結果等，都沒有對外公開，導致人心惶惶，除把關食安，也要公布在食安GIS系統。

台中女中指出，3月29日獲報，學生3月27日午餐後身體不適，當天已通報市府，48人身體不適，其中10人自行就醫，廠商已暫停供餐，檢驗結果尚未出爐。大華國中校長張秋桂說，4月11日下午獲報，7名學生午餐後身體不適，3人拉肚子，已立即通報，暫停該廠商供餐，等檢驗結果出爐。

教育局長蔣偉民說，今年迄今有2起疑似食物中毒通報案，依規定2校團膳供應商已停止供餐，直到檢驗合格為止，若屬於食物中毒事件，將終止契約。衛生局表示，若檢體檢出病原菌，將依食安法開罰，若人體與食物檢體驗出相同病原菌，可移送偵辦；過去未揭露個別案件資料，將與衛福部食藥署研議再決定。

針對查出燒肉餐廳「和牛EMPEROR」囤積過期牛肉，曾梓展說，店內有12品項食材過期，業者無法提出確切銷售與庫存資料，處分即日起停業，每項加重開罰12萬元，總計開罰144萬元；若供應過期食材將再開罰；檢舉的離職員工可獲得50%實收罰款，估計可獲得72萬元。

台中地檢署昨分「他」字案調查，朝有無違反食安法偵辦，若涉及違法改標、標示不實，還可能涉及偽造文書、詐欺等罪嫌。業者昨天鐵門深鎖，15日晚間業者在臉書表示「過期肉未提供給消費者，目前不會賠償」。