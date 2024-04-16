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屏東凌雲國小將走入歷史 最後一屆畢業生挑戰單車百里

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市凌雲國小今年畢業生們忙著整備單車，為明天單車百里挑戰做好行前準備。記者劉星君／攝影
屏東市凌雲國小今年畢業生們忙著整備單車，為明天單車百里挑戰做好行前準備。記者劉星君／攝影

屏東市凌雲國小113學年度將裁併走入歷史，今年小六畢業生跟學校一起畢業，學校連續13年挑戰單車百里計畫，今年單車百里計畫，是歷年來最長距離240公里、畢業生19人最多一次，17日清晨從學校出發一路到台東、花蓮，四天三夜，學生們今在學校做出發前整備，學生們超興奮，希望能挑戰自我。

這趟單車百里路程非一蹴可幾，學生們從一年級開始認識單車，學會簡易修車，修補內外胎等，到挑戰上路騎乘，六年級完成單車百里，也是課程總結。凌雲國小總務主任郭儒峯說，學校從100年開始推動單車畢業典禮，一開始騎到鵝鑾鼻，當時騎到墾丁花了兩天，如今單車課程成為校定課程之一。

凌雲國小是屏東縣理念學校之一，畢業班導師林彥旭說，這趟「挑戰百里畢業旅行」以往最長距離212公里，這趟單車距離240公里，歷年最長，畢業生人數最多19人，四天三夜，行程規畫，住宿、三餐，由學生們一手包辦，老師在旁協助。

明天出發四天三夜單車畢旅，學生們在學校做足整備，檢查煞車，確認變速器，幫輪胎打氣等，學生們仔細檢查，學生李承璟跟李承諺，兩人是雙胞胎，李承璟說，為了挑戰單車百里，鍛鍊體力，訓練肌力，核心運動，還要慢跑，全班都一起鍛鍊。

校長許裕呈說，出發前學校還帶著學生們到學區六塊厝教會、屏東市慈鳳宮，在教會祝福、廟宇參拜，祈求四天三夜順利。

凌雲國小位在屏東六塊厝，前身是空軍子弟學校凌雲分校，是一所被眷村所包圍的小學，成立時所有學生都是軍人子弟，學生與空軍機緣深厚，民國92年新建校舍在屋頂也留有3架飛機的意象，但隨著眷村拆遷，人口移轉，近年因應政府規畫，劃設高鐵特定區周邊，附近將成立屏科實驗中學從高中部到幼兒園都有，凌雲國小預計113學年度將裁併。

屏東市凌雲國小今年畢業生們忙著整備單車，為明天單車百里挑戰做好行前準備，老師們逐一檢查每個學生的單車。記者劉星君／攝影
屏東市凌雲國小今年畢業生們忙著整備單車，為明天單車百里挑戰做好行前準備，老師們逐一檢查每個學生的單車。記者劉星君／攝影
屏東市凌雲國小今年畢業生們忙著整備單車，為明天單車百里挑戰做好行前準備。記者劉星君／攝影
屏東市凌雲國小今年畢業生們忙著整備單車，為明天單車百里挑戰做好行前準備。記者劉星君／攝影
屏東市凌雲國小今年畢業生們忙著整備單車，為明天單車百里挑戰做好行前準備。記者劉星君／攝影
屏東市凌雲國小今年畢業生們忙著整備單車，為明天單車百里挑戰做好行前準備。記者劉星君／攝影
屏東市凌雲國小今年畢業生們忙著整備單車，為明天單車百里挑戰做好行前準備。記者劉星君／攝影
屏東市凌雲國小今年畢業生們忙著整備單車，為明天單車百里挑戰做好行前準備。記者劉星君／攝影
屏東市凌雲國小今年畢業生們忙著整備單車，為明天單車百里挑戰做好行前準備，老師們逐一檢查每個學生的單車。記者劉星君／攝影
屏東市凌雲國小今年畢業生們忙著整備單車，為明天單車百里挑戰做好行前準備，老師們逐一檢查每個學生的單車。記者劉星君／攝影
屏東市凌雲國小今年畢業生們忙著整備單車，為明天單車百里挑戰做好行前準備。記者劉星君／攝影
屏東市凌雲國小今年畢業生們忙著整備單車，為明天單車百里挑戰做好行前準備。記者劉星君／攝影

單車 屏東縣 眷村

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