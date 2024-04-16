屏東凌雲國小將走入歷史 最後一屆畢業生挑戰單車百里

屏東市凌雲國小113學年度將裁併走入歷史，今年小六畢業生跟學校一起畢業，學校連續13年挑戰單車百里計畫，今年單車百里計畫，是歷年來最長距離240公里、畢業生19人最多一次，17日清晨從學校出發一路到台東、花蓮，四天三夜，學生們今在學校做出發前整備，學生們超興奮，希望能挑戰自我。

這趟單車百里路程非一蹴可幾，學生們從一年級開始認識單車，學會簡易修車，修補內外胎等，到挑戰上路騎乘，六年級完成單車百里，也是課程總結。凌雲國小總務主任郭儒峯說，學校從100年開始推動單車畢業典禮，一開始騎到鵝鑾鼻，當時騎到墾丁花了兩天，如今單車課程成為校定課程之一。

凌雲國小是屏東縣理念學校之一，畢業班導師林彥旭說，這趟「挑戰百里畢業旅行」以往最長距離212公里，這趟單車距離240公里，歷年最長，畢業生人數最多19人，四天三夜，行程規畫，住宿、三餐，由學生們一手包辦，老師在旁協助。

明天出發四天三夜單車畢旅，學生們在學校做足整備，檢查煞車，確認變速器，幫輪胎打氣等，學生們仔細檢查，學生李承璟跟李承諺，兩人是雙胞胎，李承璟說，為了挑戰單車百里，鍛鍊體力，訓練肌力，核心運動，還要慢跑，全班都一起鍛鍊。

校長許裕呈說，出發前學校還帶著學生們到學區六塊厝教會、屏東市慈鳳宮，在教會祝福、廟宇參拜，祈求四天三夜順利。