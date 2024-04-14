錄音編曲培訓班 為台東部落少年打造音樂夢

國中的孩子除了補習，準備高中會考，在台東部落的國中生還有一個選擇，就是參加台灣葡萄樹關懷協會主辦、台北雙溪扶輪社支持的「錄音編曲工程班計畫」。

葡萄樹關懷協會秘書長鄭信盛表示，協會為部落國高中的弱勢生、中輟生，打造台東第一間專業錄音室，培育孩子錄音編曲的能力，習得一技之長，未來並輔導考取國際證照與就業，第一年就訓練了台東初鹿國中10位學員。

此舉獲得台北雙溪扶輪社前社長丁喬安的支持，她積極協助籌募資源，甚至動員熟悉音樂專業的社友陳維哲相助，還推薦專業熱心的師資。

5年前雙溪扶輪社前社長廖傑森曾親自拜訪協會，他對身為盲人、只為部落孩子發聲，卻從未提自己不便的鄭信盛印象深刻，因此決定邀請鄭信盛前來分享，後來並促成約30位社友參加協會第一次在台北舉辦的募款音樂會，終於見到這群遠從台東北上展現才藝的孩子們。