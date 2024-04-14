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錄音編曲培訓班 為台東部落少年打造音樂夢

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
錄音工程班上課為部落的大孩子帶來更多專業賦能與擴增視野的可能性。圖/葡萄樹關懷協會提供
錄音工程班上課為部落的大孩子帶來更多專業賦能與擴增視野的可能性。圖/葡萄樹關懷協會提供

國中的孩子除了補習，準備高中會考，在台東部落的國中生還有一個選擇，就是參加台灣葡萄樹關懷協會主辦、台北雙溪扶輪社支持的「錄音編曲工程班計畫」。

葡萄樹關懷協會秘書長鄭信盛表示，協會為部落國高中的弱勢生、中輟生，打造台東第一間專業錄音室，培育孩子錄音編曲的能力，習得一技之長，未來並輔導考取國際證照與就業，第一年就訓練了台東初鹿國中10位學員。

此舉獲得台北雙溪扶輪社前社長丁喬安的支持，她積極協助籌募資源，甚至動員熟悉音樂專業的社友陳維哲相助，還推薦專業熱心的師資。

5年前雙溪扶輪社前社長廖傑森曾親自拜訪協會，他對身為盲人、只為部落孩子發聲，卻從未提自己不便的鄭信盛印象深刻，因此決定邀請鄭信盛前來分享，後來並促成約30位社友參加協會第一次在台北舉辦的募款音樂會，終於見到這群遠從台東北上展現才藝的孩子們。

葡萄樹關懷協會多年來持續在部落舉辦各項音樂、繪畫等藝術課程，至今已辦理超過130堂，3歲到國三的孩子共有高達1,770人次參與。

台北雙溪扶輪社前社長廖傑森觀賞花東部落孩子首次在台北登台的演出。圖/葡萄樹關懷協會提供
台北雙溪扶輪社前社長廖傑森觀賞花東部落孩子首次在台北登台的演出。圖/葡萄樹關懷協會提供

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