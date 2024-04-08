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汐止國小校舍外牆剝落 立委會勘要求翻新保安全

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
汐止國小校舍磁磚剝落，申請外牆翻新，但是經費還未下來，立法委員廖先翔期盼能在暑假期間進行外牆翻新工程，提供學童安全就學環境。 圖／觀天下有線電視提供
汐止國小校舍磁磚剝落，申請外牆翻新，但是經費還未下來，立法委員廖先翔期盼能在暑假期間進行外牆翻新工程，提供學童安全就學環境。 圖／觀天下有線電視提供

汐止國小歷史悠久，校內校舍有發生部分磁磚剝落的狀況，為了提供學童安全的就學環境，校方也有向教育部提出計畫申請外牆翻新，但是經費還未下來，今(8)日立法委員廖先翔就邀集相關單位現場會勘了解狀況，後續期盼能在暑假期間進行外牆翻新工程，提供學童安全就學環境。

校舍外牆的磁磚剝落已經有好幾年了，現場也可以看見外牆有許多掉落的狀況，目前校方去年有取得教育局的安全圍籬網建置經費，針對外牆掉落範圍均有設置圍籬網，待後續經費到位，就可進行外牆翻新工程。

立法委員廖先翔表示，校園安全一定是家長送小朋友來學校最關心的一件事，汐止國小校舍這幾年陸陸續續有一些磁磚剝落的狀況發生，校方有送計畫希望能把外牆翻新，但是經費一直沒下來，所以今天邀請教育部來現場勘查，了解外牆翻新的急迫性，也了解校園安全刻不容緩。

汐止國小校長王俊杰說，前幾年這個案子教育部有入案，重視學校的安全問題，但是因為經費的因素，這幾年學校沒有受到補助，目前外牆剝落部分有設置防護網，若有磁磚掉落狀況會受到防護網攔截，暫時性的安全應該沒有立即危險。

學童的就學安全問題刻不容緩，也是父母最關心的問題，後續校方將修改補助計畫書，期盼能在暑假期間就順利進行外牆翻新工程，讓學童有安全的就學環境。

校園安全 汐止

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