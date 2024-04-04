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彰化學童製作咖啡渣蚊香 奪環教冠軍

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣花壇文祥國小學生將咖啡渣、黃豆渣，廢物利用製作成蚊香，摘下教育部學校環境教育實作競賽冠軍，還去社區指導長輩製作。圖／彰化縣府提供
彰化縣花壇文祥國小學生將咖啡渣、黃豆渣，廢物利用製作成蚊香，摘下教育部學校環境教育實作競賽冠軍，還去社區指導長輩製作。圖／彰化縣府提供

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教育部舉辦學校環境教育實作競賽，彰化縣已連續兩年都獲冠軍。今年獲冠軍的花壇鄉文祥國小，師生將超商咖啡渣、學生家長經營豆漿工廠的豆漿渣，廢物利用製作成蚊香，並將產品義賣，籌募畢業旅行的經費，贏得肯定。

文祥國小原屬於「不山不市」小校，學生人數從6年前的53人，成長至現在180人，在少子化浪潮中逆勢翻紅，師生去年才以養殖蚯蚓分解生廚餘為主題，獲教育部學校環境教育實作競賽第3名，今年再接再厲摘下冠軍。

文祥國小老師陳幼芬去年帶領學生觀察，發現生廚餘造成焚化爐負擔，飼養蚯蚓分解生廚餘，並產出蚯蚓糞肥、液肥，作為校內食農課程的天然肥料；目前校內每天可以處理5公斤生廚餘。

學生在飼養蚯蚓的過程中，又發現蚯蚓不愛吃咖啡渣，今年師生結合登革熱防治議題，將咖啡渣、黃豆渣、茶葉渣，混合花壇在地特產艾草，製成天然蚊香。

陳幼芬指出，蚊香配方比例需要不斷試驗，學生花了1個多月，才找出黃金比例配方，添加天然黏著劑楠木粉，還有花壇特產艾草，學生還到社區、農會以及教師研習活動，指導民眾製作；蚊香產品義賣已募得1萬多元，將作為畢業旅行的經費。

校長吳世宏表示，師生透過生活的觀察與思考，從實作中培養、累積解決問題的能力，最近數月學生已處理300公斤的咖啡渣，也讓生廚餘減量；校內自製的漏水及異常用水警報系統，並在守衛室、辦公室自行設計、施工改造太陽能供電設備，落實環境教育。

咖啡 廚餘 義賣

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