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糖果兒童節校園甜翻了 南市復興國小校長扮瑪利歐闖關
台南市東區復興國小為了讓學生有個趣味、好玩的兒童節，舉辦一系列活動，今天以童玩、科學闖關揭開序幕，校長陳茂盛和主任扮演瑪利歐，帶領學生闖關，並獲得創意潤餅和世界各國的糖果餅乾，讓孩子留下快樂兒童節的印記。
校長陳茂盛說，此次學校的兒童節設計主題是「復興星際小王子玩轉宇宙-童樂、童趣、童享溫馨」，活動兼顧多元文化知識的學習，並透過多元的獎品選擇例如創意潤餅及國際糖果(有越南、馬來西亞、泰國、印尼、美國、韓國、台灣)和禮券，讓活動更加充滿趣味。
活動內容從東南亞的文化認識體驗、講客家話認識客家文化，到天文結合雙語的趣味闖關，每一個關卡都讓學生躍躍欲試，當學生完成每個關卡後又可以獲得創意潤餅或國際糖果，為整個兒童節闖關留下美好的回憶。
學生陳爰希說，「創意潤餅超級好吃」，第一次吃到用蔬菜水果包的潤餅，謝謝主任和校長給我們度過一個快樂的兒童節。家長會長叢駿說，學校很用心，兒童節闖關寓教於樂，讓孩子度過難忘的兒童節。陳茂盛表示，這次兒童節學校除了特別規畫科學兼顧人文的闖關學習之外，也讓孩子從食物學到不同的文化和知識，豐富孩子的童年記憶。
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