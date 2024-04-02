糖果兒童節校園甜翻了 南市復興國小校長扮瑪利歐闖關

台南市東區復興國小為了讓學生有個趣味、好玩的兒童節，舉辦一系列活動，今天以童玩、科學闖關揭開序幕，校長陳茂盛和主任扮演瑪利歐，帶領學生闖關，並獲得創意潤餅和世界各國的糖果餅乾，讓孩子留下快樂兒童節的印記。

校長陳茂盛說，此次學校的兒童節設計主題是「復興星際小王子玩轉宇宙-童樂、童趣、童享溫馨」，活動兼顧多元文化知識的學習，並透過多元的獎品選擇例如創意潤餅及國際糖果(有越南、馬來西亞、泰國、印尼、美國、韓國、台灣)和禮券，讓活動更加充滿趣味。

活動內容從東南亞的文化認識體驗、講客家話認識客家文化，到天文結合雙語的趣味闖關，每一個關卡都讓學生躍躍欲試，當學生完成每個關卡後又可以獲得創意潤餅或國際糖果，為整個兒童節闖關留下美好的回憶。