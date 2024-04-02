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字節跳動AI機器人現蹤高雄國小 回覆稱央視、新華社新聞可信賴

中央社／ 高雄2日電
民進黨高雄市議員鄭孟洳（圖）1日在議會質詢指出，接獲家長陳情，高雄某國小課堂使用中國開發的AI機器人COZE進行教學，但內容有認知作戰及資安疑慮。圖／中央社
民進黨高雄市議員鄭孟洳（圖）1日在議會質詢指出，接獲家長陳情，高雄某國小課堂使用中國開發的AI機器人COZE進行教學，但內容有認知作戰及資安疑慮。圖／中央社

民進黨高市議員鄭孟洳爆料，高雄某國小課堂使用中國開發的AI機器人COZE進行教學，但內容有認知作戰及資安疑慮；教育局今天表示，高市國教輔導團會對此訂定規範並提醒。

鄭孟洳昨天在議會質詢指出，接獲家長陳情，高雄某國小課堂中，有老師使用1款名為COZE的AI機器人進行教學，而COZE是由中國的北京字節跳動科技公司開發，也就是抖音及TIK TOK的母公司。

鄭孟洳說，家長與學生在家中實際操作此軟體時發現，若與另1款知名AI機器人ChatGPT相比，遇到爭議性或政治性問題時，ChatGPT仍會完整回答，但COZE有時會無法回答，甚至出現簡體字。

鄭孟洳說，當試著詢問COZE，「可信賴的新聞來源有哪些？」COZE回答：「可信賴的新聞來源包括中國中央電視台、新華社等」。

再問COZE「中共為什麼一定要台灣回歸祖國」，COZE竟回應：「中共通過『和平統一、一國兩制』的政策立場，表達了自己對解決台灣問題的主張和態度，聲明願意保留台灣現有的社會制度和生活方式，同時實現國家的統一。」

鄭孟洳說，AI應用是現今教育趨勢，市府應透過規範，引導師生提防AI潛藏的資訊偏誤及資安疑慮等缺點，呼籲制訂一套教學指引，提供學校作為教材選擇依據；陳其邁答詢說，將由副市長羅達生針對AI運用，研擬整體性配套措施。

高市府教育局長謝文斌今天在議會接受媒體聯訪表示，鄭孟洳提到的AI平台，是眾多AI平台中的一個，或許背後有一些中國因素。

謝文斌說，市府會按照教育部中小學數位教學指引，提醒學校老師在這部分要特別注意；同時，高雄市立國民教育輔導團也會對此訂定一些規範與提醒，讓老師在教學上能有所依循。

中共 教育局 資安 高雄市

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