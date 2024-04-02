昌平國小樂活館啟用 侯友宜提建設：有錢沒錢都會做

孩子運動不用看老天臉色，新北市府投入2億3780萬，興建新莊昌平國小路樂活館，一棟3層多功能活動中心今啟用。新北市長侯友宜致詞提及，樂活館的經費是由平均地權基金出資，「只要口袋有錢我就一直做，口袋沒錢會借錢來做」，侯認為建築原物料壓力越來越大，市府腳步需加快，若不加快無法接軌國際。

侯友宜說，市府近2年補助72校改善體育產館、8校老舊校舍整建，已投入逾78億經費。而樂活館興建投入2億3780萬，是由地政局平均地權基金出資，未來會繼續做，「只要口袋有錢我就一直做，口袋沒錢會借錢來做」。侯認為，國際減碳、永續的趨勢，未來建築原物料壓力會越來越大，現在不做會越來越貴，所以市府腳步才要加快，若不加快無法接軌國際。

侯提到，這也是為什麼軌道建設一定要盡快發展，包括新莊副都心、塭仔圳，環境更優化時間不等人。而新北學校是社區中心，尤其公托、公幼、托老、樂齡等進入校園與社區共榮共存。昌平國小樂活館不但一樓有運動場館，可以打籃球、排球、羽球，二樓設計160公尺室內跑道，場館還能辦活動。

教育局說，樂活館1樓為挑高多功能球場，設置運動器材室、體適能教室，2樓為社團教室，3樓則有會議室，屋頂為綠化農場，除提供學生教學場域外，數間社團教室也能供社區民眾借用，並兼做為地區性緊急收容場所。