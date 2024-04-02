荒廢花台活化遊戲場成真 七堵國小「夢幻184號」有故事

基隆市七堵國小國因位七堵鐵道公園附近，與火車有很深的情感，因此以火車做為學校為主題。利用原有閒置有一層樓高落差的荒廢花台，打造成挑戰攀爬繩區、登高瞭望台及滑草坡，尤其火車造型溜滑梯有特色，學生取名「夢幻184號」兒童遊戲場，日前啟用。學生說，以前到操場常被籃球K到，如今有專屬遊戲場，每一樣都很好玩，夢想成真了。

七堵國小周遭的社區特色為七堵鐵道公園，屬七堵火車站的歷史紀念象徵，選擇火車做為學校遊戲場主題。校長林志彥說，以全校票選最高票數，做為遊戲場的名字，叫做「夢幻184號」，其實背後有故事，一方面是學生對遊戲場夢幻的想像；一方面則是以七堵國小的門牌號碼為184號，乘載著學生對於學校生活的憧憬及遊戲夢想。

基隆氣候潮濕，遊戲場在設施材質選擇透水設計、排水功能、耐用材質，鋪面使用天然礫石，以安全為首要考量，遊戲設施有磨石子滑梯、懷舊火車溜滑梯、塗鴉牆、適合小童攀爬區、大童挑戰攀爬繩、登高瞭望台及滑草坡，學童也參與討論提供意見。

林志彥表示，因為六年級即將畢業，學校昨天一整天的下課時間，全部開放給六年級學生玩樂，大家都玩得很開心，離開校園時能留下美好回憶。

一名六年級學生說，以前到操場常被球K到頭，沒有任何遊戲空間，如今有專屬遊戲場，每一樣都很好玩，大家對火車都覺得很好玩，如今溜滑梯就像搭火車一樣，夢想成真了。

基隆市很多學校空間不足，今年度編列2000萬預算，陸續協助學校在安全無虞的前提下，改造閒置空間，其中補助七堵國小計480萬元改善戶外環境，利用校園閒置空間及地形特色，活化打造兒童遊戲場。