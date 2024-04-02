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特教生疑遭不當管教 調查20日出爐

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

台北市某明星國中日前爆發親師衝突，有家長指控孩子是特教生，升上五年級後，新導師在知情學生狀況下，有不當管教、言語辱罵等行為，造成孩子情緒受影響。校方表示，老師與家長溝通有落差，造成誤會，上月20日已啟動不當管教案件調查，結果預計1個月出爐。

這名家長說，孩子3歲遭診斷患亞斯伯格症，積極治療按時服藥，小一到小四症狀有明顯進步，但升上五年級換新導師後，老師知情學生患有失眠症會晚到校、或因服藥影響用餐等，非但不體諒還罰站，甚至對學生出言諷刺，讓學生身心靈受創，情緒不穩定。

甚至家長認為事發後，和老師溝通無效，要求面談也遭校方拒絕，過去一到四年級都有依法開IEP會議的個管特教老師，五年級到六上整整三學期，除五年級開學前有一次視訊會議，後全改為書面，更遑論有該班老師參與。

家長說，後來孩子狀況越來越嚴重，他們向教育局陳情，卻遭媒體及不明粉專爆料家長施壓老師，還以個人偏見散布不實訊息，製造特教生與其他孩子間的衝突、家長間的誤解對立。

校方坦言，IEP會議每學期皆舉行2次，但因老師與家長互信越來越糟，老師選擇不出席，改書面參與，這點的確有改善空間；至於教育局去年底接獲陳情後，立即展開疑似霸凌事件調查，也安排該生轉換環境，至另一班級上課。

不過，霸凌調查結果確認不成立，今年3月5日將資料交給家長，並另調查是否涉及不當管教。教育局表示，3月20日已安排調查小組訪談，本月20日前完成報告。

教育局 溝通 霸凌

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