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割頸案殷鑑 新北推個別化中介教育

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北規畫個別化中介教育過渡方案，搭配藝術治療、園藝治療、職業試探、生命教育等。圖／教育局提供
新北規畫個別化中介教育過渡方案，搭配藝術治療、園藝治療、職業試探、生命教育等。圖／教育局提供

新北去年底發生校園割頸案，引發關注。新北教育局為防範重大校園安全事件再發生，針對觸法學生逐案列管，開庭前開個案會議，並規畫個別化中介教育過渡方案，4月起實施，盼接住每一名觸法學生，並有效提升校園安全。

此方案將針對列管學生開庭前開個案會議，由與會人員擬定適切且具個別化中介教育過渡方案，方案課程安排為1周至1個月不等，以社區化輔導為概念，由公部門為主、民間資源為輔規畫。

搭配藝術治療、園藝治療、職業試探、生命教育等青少年服務方案，同時定期輔導晤談關懷，協助學生自我探索與了解、情緒紓解與管理、生涯規畫等議題，幫助學生逐步導正偏差行為，待順利返校後，持續給予相關輔導處遇，如小團體輔導、高關懷彈性課程、職涯探索與友善商家的參訪等。

教育局表示，學生觸法皆逐案列管，與地院、社會局、衛生局、少年警察隊、學生輔導諮商中心開會，加強與司法及相關機關的跨網絡合作，討論學生的輔導機制與中介教育過渡方案的實施程序，包含所需場地、人力、課程與資源、執行時應注意事項。

教育局補充，新北市逐案列管觸法學生，全面落實三級輔導工作，並提供適切中介教育過渡方案，積極協助學生在參與中介教育過渡方案時，能漸進適應社區生活，並以返回校園穩定就學為目標，引導學生正向發展。

教育局 校園安全

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