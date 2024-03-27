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屏東推數位學習 208所學校年底完成教師增能培力

中央社／ 屏東縣27日電

屏縣府推動數位學習，校園網路普及率提升至100%，並採購平板、VR頭盔及8940萬元軟體，將數位學習量能擴展至208所學校，縣府今天表示，今年底會完成教師數位增能培力。

屏東縣政府教育處今天舉行「屏等城鄉受教權，深耕數位e教育」記者會，展現深耕數位學習教育創新成果；其中，潮和國小及忠孝國小以智慧教學系統結合跨學科領域，讓上課變得像闖關任務一樣歡樂；長興國小、和平國小、明正國中、里港國小及玉田國小等，展現5G新科技教育風貌。

教育處表示，為打造健全數位學習網絡，將校園網路普及率從55%提升至100%，採購2萬3797台平板、1057台平板行動充電車、149台VR頭盔及新台幣8940萬元軟體，鏈結數位學習推動辦公室、資訊教育資源中心、數位學習輔導團、XR數位共學中心、數位教學專家手把手陪伴，將數位學習量能擴展至全縣208所高中及國中小。

教育處長楊英雪會中指出，屏東縣數位學習推動至今，師資研習已辦理422場，共1萬1252名教師參加，教師數位增能培力已達96%，今年底前會完成100%，以數位科技之力，將紙本知識立體跨時空，串聯影音深化五感教育，透過多元化數位學習工具，幫助學生更有效率學習、協助不同特質孩子的學習需求，進而培養學生自主學習素養。

屏東縣政府 教師 網路

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