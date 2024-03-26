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石門國小學生體驗插秧 春耕辛勤盼秋收滿滿

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門國小學生到出磺口農場體驗插秧，讓食農教育向下紮根、生生不息。 圖／紅樹林有線電視提供
石門國小學生到出磺口農場體驗插秧，讓食農教育向下紮根、生生不息。 圖／紅樹林有線電視提供

春分種稻，石門國小每年都會讓高年級的學生到山溪里的梯田春耕，並且在畢業時收割稻米，作為學生最棒的畢業禮物。而今年石門國小學生再度來到出磺口農場體驗插秧，不只是希望能夠收成滿滿，更加也希望夠過身體力行，讓維持不易的食農教育場域能夠永續，作物生長生生不息。

出磺口農場陳國志說，春分時節過後，農人開始種下秧苗，石門國小為了讓學生體會農夫種稻辛勞與稻米的粒粒皆辛苦，每年都會有高年級的學生來到山梯田春耕插秧。不巧也碰上陰雨綿綿的濕冷天氣，剛好讓學生明白，農夫不論是豔陽高照或是下著雨的天氣都要下田努力耕作。

石門國小每年都會安排學生到出磺口農場的梯田食農教育，體驗插秧樂趣，農場主人也依循傳統農耕前先敬天謝地的祭拜祈福，而後再赤腳踩下田土分株插下秧苗，春分時節辛勤插秧，也盼望秋天時能夠豐收滿滿。

石門國小校長蔡清寬表示，石門國小相當感恩有這樣得天獨厚的教學資源，不只是重視海洋教育，每年也都會讓高年級的學生來到山裡的出磺口農場梯田種下稻米，秋天收成時再來收割，正好作為學生自己最棒的畢業禮物。而石門國小也期待透過一年一年的插秧、收成，不只是讓學生體驗農夫農作的辛勞，更加也要透過身體實踐，讓這片維護不易的食農教育場域能夠永續，讓食農教育向下紮根、生生不息。

春分 石門 食農教育

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