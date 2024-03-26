9歲獨生女搜「胸部照」加一動作 媽媽見紀錄震驚：給手機得緩緩了？

拜現代科技所賜，打開電腦便可取得許多資訊，然而網路上充斥著不少色情內容，家長得特別留意。一名媽媽在Dcard發文分享，自己某天點開電腦的觀看紀錄，驚見當中留有許多色情字眼，疑為家中9歲獨生女兒做作業時的搜尋內容，讓她在震驚之餘，也煩惱該如何教育女兒正確的性觀念。

原PO表示，家中9歲女兒目前就讀國小三年級，是名獨生女。某天早上她心血來潮點開電腦的觀看紀錄，卻發現搜尋紀錄中有不少如「胸部照」等情色字眼，且會加選「影片」欄位，實測下便會出現許多色情影片。

「沒有兄弟姊妹的女兒，我想不透怎麼這麼早熟」，原PO震驚直呼，想當初自己三年級時什麼都不知道，但冷靜想想，也認為小孩遲早都要知道相關性知識，因此好奇向網友請益，該怎麼切入話題，才不會讓孩子覺得彆扭，又能了解正確的性觀念。

對此，一些媽媽是護理師的網友指出，大概從小學三、四年級開始，三不五時便會講授一些性知識，通常以「學校有沒有教到那個性教育主題？」開頭切入，也會像小孩說明A片是什麼；再者，也會買性教育書籍教導正確觀念，且即便小孩高中交男友沒有發生關係，媽媽還是會硬塞保險套，教導小孩要懂得保護自己。

不僅如此，網友們坦言，如今小孩越來越早熟，呼籲家長從小就要開始培養性觀念，同時必須告訴小孩，若真的發生什麼事「媽媽可以教你、媽媽都在」。

德育護理健康學院幼兒保育系副教授、台灣性教育協會理事長毛萬儀曾指出，性教育是兒童發展需求的一塊拼圖，「但這塊拼圖，常會因為大人的誤解，而收進口袋裡，直到孩子青春期時才拿出來，這時候，往往已經錯過最好的教育時機」。但該從什麼時候開始教？看見心理諮商所心理治療師陳彥琪表示，「當父母意識到，就要做準備」。

毛萬儀提醒，制止跟罵是無效教養，只會讓孩子學會「以後這些問題不要問你，我自己偷偷探索，不要被發現就好了」。當家長發現孩子正在探索、自慰、玩角色扮演或問問題時，家長可以當作一個可以跟孩子進一步互動的機會，提醒自己要多多關心、了解孩子現在的需求、感受跟情緒；若孩子不小心看到彩虹頻道，會因為好奇而模仿裡面大人的動作，家長端要盡量避免這類的狀況發生，雖然防不勝防，仍要做好觀看頻道及內容的把關。