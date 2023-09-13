「媽媽我從哪裡來？」面對孩子的性好奇 家長可以這樣做

先前知名Youtuber蔡阿嘎的兒子蔡桃貴因為在學校認識精子與卵子，回家後好奇問媽媽：「我不是從妳肚子裡面生出來的嗎？爸爸的精子怎麽進去的？」聽到當下雖然有些慌張，但蔡阿嘎鎮定的藉此機會教育，處理得當。 這樣的情況相信多數家長都曾遇到，不清楚幼兒園教到什麼樣的程度，憂慮自己招架不住孩子的提問。別擔心，當孩子出現性好奇的提問或行為時，專家教你正向教養的應對方式。

為什麼幼兒性教育對孩子來說如此重要？德育護理健康學院幼兒保育系副教授、台灣性教育協會理事長毛萬儀指出，性教育是兒童發展需求的一塊拼圖，「但這塊拼圖，常會因為大人的誤解，而收進口袋裡，直到孩子青春期時才拿出來，這時候，往往已經錯過最好的教育時機。」

但事實上，沒有任何一個發展是突然出現、發生的，好比說孩子1歲半至2歲開始會說有意義的話，但他從出生就開始辨別聲音來源、情緒到能給回應，這過程就是語言發展，只是到了1歲半至2歲出現明顯的變化。性發展也是同樣道理，雖然青春期才會出現明顯的第二性徵，如月經、夢遺，但許多研究發現，孩子在胎兒時期，超音波就能照到男寶寶會勃起、女寶寶的陰道會分泌潤滑液，甚至會看到胎兒的手不自覺去觸碰私密處，由此可推斷，孩子在產前的環境，就已經開始累積未來發展的能量。

等到青春期才和孩子談性教育可能為時已晚，那麼最早從什麼時候開始教？看見心理諮商所心理治療師陳彥琪表示，「當父母意識到，就要做準備。」當懷孕確定性別後，開始對不同性別有不同的期待、你希望孩子成為什麼樣的人時，就可以開始給自己心理作一些預備。越早克服自己的焦慮不安，才能在當孩子用出奇不意的方式展現性好奇時，用更餘裕的態度去回應他。

性本是生命中的一部分，別把性好奇當作孩子生病、不乖

孩子對自己、他人的身體感到好奇，甚至是把玩自己的生殖器，都是很正常的發展。但這一代的大人，過去沒有性教育的通識課程，也沒有相關的學習經驗，所以孩子一旦展現好奇，大人第一個反應常是錯愕，可能會導入個人經驗或預設立場，讓孩子感覺「自己是不是做錯了？我是不是不能問這個問題？」

毛萬儀說：「常遇到家長誤以為孩子要看醫生，但家長可以放心，『性』是正常發展，幼兒階段常常會透過『好奇』表達學習的需求，不是家長做的不好導致，更不是孩子生病或不乖，他只是在了解自己、了解這個社會及環境，這是孩子一輩子都要學習的自我概念。」

通常年紀越小的孩子，要的答案都非常簡單，只需要給他事實即可；而較大的孩子約3、4歲的會發展後設認知，開始會保留以前的想法、經驗跟感受，在腦海裡做邏輯推理，且此時語彙能量暴增，對於性好奇的類型及提問次數可能會增加。

孩子發展過程中常見的5類性好奇行為

1.最常見的就是問問題，比如：「我從哪裡來？」、「為什麼媽媽的胸部比爸爸大？」、「寶寶怎麼生出來？」等，孩子詢問的對象可能是父母、老師，但前提是孩子語言能力已經足夠表達，以及他信任這個詢問對象，因此建議父母、老師可以掌握對孩子機會教育和提升信任關係的良機。

2.認知、語言能力尚未成熟發展或有遲緩不足的孩子，常會很直覺性的摸、翻來探索自己或他人的身體，比方說媽媽抱著孩子時，他對媽媽的胸部感到好奇，就伸手摸。

3.玩模仿遊戲、扮家家酒，孩子會從自己的生活經驗中，產生腳本，自行改編、創作，比方說結婚的劇情、醫生檢查身體等等，以藉此消化來自生活經驗的學習。

4.自慰，出現撫摸生殖器、磨蹭被子等行為。

5.孩子看到電視上動物交配的畫面，或不小心撞見父母行房等，進而產生性好奇。

面對孩子的性好奇如何不尷尬？

除了孩子的生活經驗以外，上幼兒園後，學校通常會在一些生活常規及主題課程中加入性平教育，與性教育相關的繪本也會陳列在書櫃中，因此孩子很容易接觸到，常常把對性好奇的問題帶回家。先前知名Youtuber蔡阿嘎的兒子蔡桃貴因為在學校認識精子與卵子，回家後好奇問媽媽：「我不是從妳肚子裡面生出來的嗎？爸爸的精子怎麽進去的？」聽到當下雖然有些慌張，但蔡阿嘎鎮定的藉此機會教育，處理得當。

這樣的情況相信多數家長都曾遇到，不清楚幼兒園教到什麼樣的程度，憂慮自己招架不住孩子的提問。別擔心，當孩子出現性好奇的提問或行為時，專家教你正向教養的應對方式。

一、「媽媽，我從哪裡來？」

「先搞懂孩子問題背後的動機很重要。」毛萬儀表示，10個孩子問同樣的問題，背後的動機不盡相同，但有時大人會誤解孩子的提問，一股腦把「答案」講完，換來的卻是孩子更多的不理解，造成孩子有更多的擔心跟疑慮，因此建議爸媽要適度踩煞車，不宜太過躁進。在回答前，可以先肯定孩子的問題，接著反問他：「這個這麼棒的問題你是怎麼想到的呢？」

毛萬儀分享自己的兒子曾問她：「媽媽，我是誰生的？」，一問之下，才知道原來兒子只是想確定自己是媽媽生的，她就回覆兒子：「對，你是我生的，你是我最愛的寶貝。」如此一來，爸媽的回答滿足了孩子的需求，孩子也感受到父母的愛意，很滿意這個答覆。

若孩子問得更深入，可能就會提到性交的過程、出生的方式等，對大部分的父母來說，的確較難以啟齒，除了可以用繪本來帶孩子認識，毛萬儀認為可以先講簡單的過程，再看孩子是否繼續問，不需一次講足，比方說：「媽媽跟爸爸因為相愛結婚，所以我們會擁抱，靠得很近之後，爸爸會把他的生殖器放到媽媽的身體裡，精子就可以跑進來，跟卵子結合後，就變成眼前可愛的你，我跟爸爸都很高興你能成為我們的孩子。」重點在於，不只強調知識的部分，而是讓孩子知道父母彼此相愛，他聽完之後仍然感到溫馨、被愛，而不是害怕。

二、「為什麼媽媽的胸部比較大，我沒有？」

會親子共浴的家庭，洗澡的過程中孩子一定會發現身體上的差異。毛萬儀建議，第一仍要先肯定孩子的觀察力，接著再反問孩子：「你覺得還有那些不一樣？」先聽聽看孩子的想法，表達的過程中是否有擔心，或只是單純的好奇。

通常越小的孩子問，只會想知道男生跟女生為什麼不一樣，這時可以簡單介紹一下器官；而較大的孩子可能會擔心「我沒有是不是因為我不好？」此時在回答時不要聚焦「有」或「沒有」，而是讓孩子知道身體構造的不同，是因為功能不同，會做不同的分工，最重要的是告訴孩子：「無論你是男生、女生，這是你們的身體，都是媽媽的心肝寶貝。」

三、摸自己的性器官，或出現自慰行為

首先，爸媽不要馬上嚴厲制止，這樣孩子只會為了不被大人發現，躲起來偷偷做。陳彥琪心理師指出，通常1至2歲的孩子摸，只是感官刺激，或是在戒尿布的過程，發現以前被包著的地方長什麼模樣，因為好奇而摸，家長可以平靜的轉移孩子的注意力，讓他去玩其他玩具，若可以正常轉移就不需擔心。

3至6歲則可以跟孩子有更多的說明，比如說：「你這樣子很舒服對嗎？但要記得只有在房間或家裡可以這麼做，到外面就不行囉！（保有隱私及界線）」、「五分鐘後，如果還想這樣做，我們就先去玩玩具吧！（興趣轉移）」。若孩子非常執著玩性器官，已經影響到正常生活時，建議適時地找專業醫師諮詢、協助。

毛萬儀補充，較大的孩子可能會因為緊張焦慮而自慰，家長須特別留意。若只是摸一下，就去玩其他玩具，就不必擔心，如果抓得很頻繁，有可能是感染引發搔癢，可以就醫檢查看看孩子的生殖器是否有疹子或病變。但如果變成習慣，或是緊張焦慮時，需藉由自慰來紓壓，就要去了解孩子是否有什麼壓力，可能原因是家裡有弟弟或妹妹出生、父母吵架等。

兩點要注意：不要罵、適齡適性

1.孩子好奇時，制止與謾罵是無效教養

毛萬儀提醒，制止跟罵是無效教養，只會讓孩子學會「以後這些問題不要問你，我自己偷偷探索，不要被發現就好了。」因為「性」是孩子發展與生活的一部分，更是生理需求，不會因為被罵就停止。因此當家長發現孩子正在探索、自慰、玩角色扮演或問問題時，家長可以當作一個可以跟孩子進一步互動的機會，提醒自己要多多關心、了解孩子現在的需求、感受跟情緒，孩子需要的是我們的接納、緩解他的焦慮，以及父母的愛。

2.教材、環境注意適齡適性

毛萬儀認為，注意孩子對訊息接觸的適切性，需要家長、學校、社會三方面共同努力。孩子有時不小心看到彩虹頻道，會因為好奇而模仿裡面大人的動作，家長端要盡量避免這類的狀況發生，雖然防不勝防，但仍要做好觀看頻道及內容的把關。

學校端在幼兒階段的性教育重點，不應只擺在訊息量的複雜與充實，更要考慮到孩子的需求，因為實際上有蠻多孩子及家長身心都還沒準備好，所以在教材的挑選上仍應以幼兒為主體，顧慮孩子的需求與感受，亦即是要多加考量適齡適性。

社會端則期許能建立一個對孩子友善的環境，比如說販賣機或賣場的層架，盡量把成人的商品，如驗孕棒、保險套、成人雜誌等，擺放在比孩子的視線高的位置；電視廣告若涉及成人內容，撥放時段可以在一般孩子都已經上床睡覺的時間等等。

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文章授權轉載自《未來Family》