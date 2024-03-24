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竹市成德高中校長續聘失利 爆遴委資格爭議

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市立成德高中爆出校長遴選爭議。本報資料照
新竹市立成德高中爆出校長遴選爭議。本報資料照

新竹市立成德高中前校長楊青山去年爭取校長續聘失利，教育部審議認定2名校長遴選委員資格不符，要求市府撤銷楊續任評鑑未過的措施，綠營議員批市府是違法亂紀。市長高虹安昨天說明，黃姓委員是沿用前市府聘用，若按教育部標準，108學年度即有遴選瑕疵，已要求教育處釐清處理。

楊青山2019年通過遴選到竹市成德高中擔任校長，去年爭取續任，未料遴選評鑑時滑鐵盧，目前在教育部國教署服務。楊青山因未能續任，向竹市府、教育部申訴，點出遴選委員資格爭議。

教育部中央教師申訴評議委員會審議楊青山申訴案，近日回函指出，校長遴選委員會代表須以現職人員為準，黃姓委員退休已離開教育現場，解姓委員也並非相關團體或大學推薦人選，校長遴選委員組成有瑕疵。

高虹安回應表示，市府收到教育部來函依法處理中，但奇妙的是黃姓委員2017年從實驗高中校長退休，108學年度時，獲市府聘用擔任成德高中校長遴選委員之一，列為高中校長代表。

高虹安說，教育處去年是沿用前市府聘用黃姓遴選委員，若按教育部回函標準，108學年度遴選時就有瑕疵，是不是當時第一次遴聘楊青山校長時就有問題，會失去資格？已提醒教育處不能因前市府遴聘資格有瑕疵的委員，現在錯誤沿用，未來要更加謹慎。

針對高虹安的說法，民進黨議員楊玲宜、陳建名都不滿，認為是在轉移焦點與抽換概念，另名資格不符的是御用委員解鴻年，前市府可沒聘用，程序瑕疵嚴重。

教育部 校長遴選 高虹安

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