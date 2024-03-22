台積電來嘉效應 嘉科實中招生高中名校爭相開半導體課實驗班搶學生

台積電落腳嘉科園區，嘉科實中8月成立，校舍未完工提前招生，吸引各地教師應徵、家長為子女報名就學，少子化衝擊，台積電將進駐，學校搶學生大戰提前開打，嘉中設半導體實驗班；嘉女也與台積電合作開辦半導體課程，縣立永慶、竹崎高中開設AI資優班。

嘉縣市就學人口逐年銳減，公私立高中職校總招生人數約7440人，未來每學年度高中職校學生就學率大於120％，嘉中建請教育部將嘉義區列為優先示範調降班級人數區，逐年減少至每班30人及減班。面對嘉科實中8月成立提前招生，挾著科園區實驗中學品牌，還有教育部及國科會預算資源競爭，公立高中名校嘉市國立嘉中、嘉女，以及縣立永慶、竹崎高中嚴陣以待，提前部署因應。

嘉科實中校舍未完工前，借長庚嘉義分部上課，高中部今年首屆加入嘉義區高中職免試入學，共招收3班90名學生，國小及國中部新生報名上月截止，國小部62人，國中部124人，報名熱烈，國中新生只招收3班84人，4月16日公開線上直播抽籤。

嘉科實中目前第1次教師甄試招考國中部國文、英語、數學、資訊等4名教師，吸引全國350多名優秀教師報名，競爭激烈。嘉科實中為回應高科技產業人才需求，將推動跨領域統整探究及STEAM教育課程，與台積電等企業合作，結合大學師資開發半導體等課程，為學生量身訂作課程內容。