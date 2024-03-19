日籍藝術家入駐豐珠中學 微笑點綴校園風光

新北市立豐珠中學去年首創藝術家駐校計畫，校方不僅提供藝術家免費食宿，亦全額補助創作材料費與開設工作坊經費，吸引不少優秀藝術家投件，今年3月更邀請到來自大阪的國際知名插畫藝術家大石曉規參與駐校，並以其標誌性的「笑臉」呈現於各種圖案中，他希望帶給師生開心的元素，為整個校園注入了活力和歡樂。

國際知名插畫藝術家日籍的大石曉規擅長以手繪小人物，並以「笑臉」角色而聞名，靈感來自日常生活，透過繪畫將物品賦予可愛的印象，擬人化各種物品、動物、植物、文字等。大石曉規更是細心的擬製學習單，讓學生寫下關於自己的「小檔案」，例如：喜歡的食物、漢字及顏色等，作為大石曉規接地氣得創作靈感來源。目前已創作了一系列獨特、充滿幸福感的Aki微笑塗鴉，遍布豐珠中學餐廳、教學大樓走廊等。這不僅呈現了學生生活故事之美，還。

日籍藝術家大石曉規表示，豐珠中學相當特殊，學生們在短時間內進入就讀或離校回歸，而且就讀期間不論假日白天夜晚都全時住校，希望能藉由自己的作品為學校留下美好回憶，也讓這所學校的學生能在我的作品妝點的學習環境中感受到溫馨、快樂的學習氛圍。

美術老師江佳盈說，藝術家與學生近距離一起討論與共同創作的機會相當難得。特別是在語言不通的情況下，藝術家與學生們努力用各種方式交流，並討論出創作共識與共同製作，相信學生在這之中收穫良多。

豐珠中學校長林麗雲表示，藝術家駐校是學校教育理念的實踐，也是對藝術與輔導的積極探索，期望能夠為學生提供更全面的學習體驗、豐富校園文化，更是推展國際教育的具體實踐。