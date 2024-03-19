國中增班國小減班 學校兩樣情

少子化嚴重，台南市今年小一新生人減少約1000人，國小擔心會再減班，造成教師超額，而偏遠國小多數都是1班僅有個位數學生，甚至僅有2、3名學生，正忙著搶學生；國一新生因多屬龍年出生，大增3000多人，有學校反而擔心沒足夠教室容納增班，形成兩樣情。南市府表示，今年教師不致超額，請老師「免驚」。

針對減班危機，教育局長鄭新輝說，經過盤點，預估教師退休人數，會多於減班可能造成的超額人數。南市教育產業工會理事長陳葦芸說，過去許多老師約55歲或滿50歲就會退休，但年金改革後退休金減少，加上物價漲等影響，都會影響提早退休的意願，當然這種意願也會和學校氛圍有關，有些老師即使快60歲，仍有教學熱忱與活力。

南市教育局統計，今年小一新生入學人數1萬4710人，較去年少約1000人，已連續兩年新生人數明顯下降，預估明、後年都會再減少；反觀即將升國一的小六學生，因是龍年出生，較去年大增3100多人，因此，今年小學會減班，國中則是增班。

有校長說，去年台南有許多學校因少子化影響減班，今年減班情形會更嚴重。因此，部分過去沒舉行招生說明會的國小，今年都有辦，加入搶學生行列，特別是偏鄉學校更是想盡辦法吸引學生，辦學績優的錦湖國小把學校的特色拍成影片、對外廣告，除了吸引學區的孩子，也要拉嘉縣布袋鎮新塭的學生。

不過，位在新興開發地區以及學區內有大樓相繼興建的學校，反而怕增班使教室不夠容納，例如德高國小，而九份子國中小為總量管制學校，國一招5班、小一7班，登記人數都已超過應招人數。

曾擔任國小老師的市議員沈震東認為，少子化是趨勢，應利用這個機會拚轉型，提升教育優質化，學校以特色吸引家長帶孩子來就讀。