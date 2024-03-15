植樹節台東部落孩子埋下「時空膠囊」 訂下6年畢業開箱

3月植樹的季節，救國團台東關山鎮團委會聯合林業署台東分署關山工作站今天辦理別具意義的植樹活動，協助海端國小幼兒園學童種下一棵樹，並在老師幫忙下讓小朋友寫下對家人、好友及師長的祝福願望，並集中在「時空膠囊」裡，約訂6年畢業開箱。

「植樹本來意義就大，這是不可否認的。」關山工作站主任吳文雄說，從小指導教育孩子種樹的觀念，如同在他們心中種樹苗扎根一樣，隨著樹苗愈長愈大，孩子長大後也會開始懂得愈愛自己及愛護身邊周遭的環境事物，最後一代傳承一代，生生不息。

響應今年植樹節「為地球集點樹」活動，救國團關山鎮團委會與林業關山工作站前往海端國小幼兒園辦理植樹，小朋友們穿著布農族背心在大人的指導下每人認養種植一株「含笑花」苗木，並選在海端國小興建「風雨球場」後的空地進行種植。

關山救國團會長周福安表示，和老師討論後選擇「含笑花」因為其具備生長旺盛、適應力強特性，適合修剪整形種植校園成為綠籬，營造綠意與芳香的效果。另吳文雄也告訴小朋友幼苗生長像小孩子需要照顧，澆水和給養分才能順利長成大樹。

種植苗木前，老師也幫忙小朋友先寫下對自己或對家人、好朋友或老師在國小就讀期間完成的願望，有小朋友不會寫只好用畫圖來形容；有希望讀書考試可以順利高分的、有想去兒童樂園或動物園、有願家人和好朋友身體健康等等。

幼兒園長陳慧紋小心翼翼將孩子們的願望完整包裹在預設的「時空膠囊」內，再放入預先選定的地點並埋入地下，師生打勾勾約定等待6年國小畢業典禮後再來取出開箱看看是否完成願望。