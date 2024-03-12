AI上學新北樟樹校優秀學生 模擬考試兩奪北區第一

在即將面對國中會考的關鍵時刻，模擬考試成績成為評估學習成果的一個重要標準。AI上學新北樟樹校的楷崴同學連續兩次拿下北區第一，不僅展現了個人的學習實力，也凸顯了AILEAD365線上教學平臺在學生學習過程中的重要作用。

AILEAD365線上教學平臺透過AI大數據分析，診斷學生各科弱點，達到標靶式複習，有效提升學生學業成績。這種適性化的學習方式不僅提高學生學習效果，也讓學生能夠更好的應對即將到來的會考。

影片中提到讀書技巧及時間管理的分享時，楷崴同學說：「不要對自己太寬容」，強調制定好的計劃要確實執行。每日保持穩定的學習節奏、合理安排休息時間並善用AILEAD365線上學習平臺，相信大家都可以獲得佳績。

力宇教育榮幸見證楷崴同學的傑出表現，並期待在未來繼續為更多學生提供高效、個別適性化的學習支持。希望所有即將參加國中會考的學生能夠充分發揮自己的潛力，取得理想的成績。

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