美化榜單？繁星比序調動 羅東高中：教師決議

宜蘭縣羅東高中日前在校內繁星推薦模擬比序結果出爐後，開會調動第一名與第二名的推薦順序，將第一志願是台大資工系的學生調為比序一，有學生質疑「為榜單好看」，校方表示，模擬時本就有2種比序方式，最後決定是教師採多數決。學者指出，大學入學制度難完全公平，大學端才會提供更開放多元的課程。

羅高學生日前在網路發文，朋友A生第一志願是社會類組，在模擬比序時，外聘廠商的系統跑出來是比序一，校方「為了榜單漂亮」，開會決議讓比序二、第一志願是台大資工系的B生成為比序一，A生被調動到比序二後，只能將第一志願從台大改為政大。

羅高校長曾璧光表示，絕無此事，比序方式本來就有2種，不同比序方式的模擬結果不同，學校才依繁星相關規定，開會決議採取何種方式，該會議有41名教師參加，最後採取的比序方式是多數決的表決結果，一切符合程序與規範；發文學的生有所誤會，目前也已撤銷貼文。

校內教師指出，羅高採用的繁星比序模擬系統，原本採取「自高分往低分累計」，比如某科滿級分人數若為3000人，滿級分學生在系統中的排名就是3000名，而非第1名；今年學測數學等二類組科目滿級分人數較多，導致B生雖然在校成績、學測成績都很好，卻在比序吃虧。

國立師範大學師資培育中心助理教授高松景說，沒有任何一種入學方式完全公平，大學端能做的就是設計更開放、多元的課程，供學生探究與聚焦未來的專業。比如台師大和台大、台科大的三校聯盟，學生即使沒有進入理想的校系，也能透過雙主修和輔系，跨選到想學的課程。