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國中會考5月18、19日登場 本周四起3天報名 全面使用冷氣試場

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
113年國中教育會考於3月7至9日辦理報名，4月12日寄發准考證，5月18、19日考試。示意圖。本報資料照片
113年國中教育會考於3月7至9日辦理報名，4月12日寄發准考證，5月18、19日考試。示意圖。本報資料照片

113年國中教育會考於3月7至9日辦理報名，4月12日寄發准考證，5月18、19日考試。所有國中應屆畢業生都應參加，由就讀學校代辦集體報名，非國中應屆畢業生採個別報名，須於3月4日上午9時至3月6日下午5時前上網填寫報名資料，之後備妥文件親至考區試務會繳交報名資料，逾期不受理。

教育部國教署表示，會考是確保國中畢業生學力的重要機制，因此無論入學管道是否使用會考成績，所有國中應屆畢業生都應參加，且一律免繳報名費，由就讀學校代為辦理集體報名，學生所須繳交資料包括考生基本資料、相片電子檔等。

非國中應屆畢業生則須繳交報名費500元，若為低收入戶子女或直系血親尊親屬支領失業給付者，則由國教署全額補助，若為中低收入戶子女由國教署補助60%（即300元），僅需繳交報名費200元，以上須檢附戶口名簿影本及低收、中低收入戶證明正本或「就業保險失業（再）認定、失業給付申請書及給付收據」正本。

國教署提醒，個別報名考生須於3月4日上午9時至3月6日下午5時前上網填寫報名資料（ https://cap.rcpet.edu.tw），並於3月7至9日攜帶學歷證件正本、國民身分證或健保卡正本、網路列印的個別報名表、報名費用、貼足35元郵票的一般中式12K標準信封2個，親至考區試務會辦理報名，現場受理時間為每日上午9時至中午12時、下午1時30分至5時。考區試務會採現場審查，考生若需修正報名資料，可使用現場設置的電腦及印表機。

另外，考生若領有身心障礙證明，經各級主管機關特教鑑定及就學輔導會鑑定為身心障礙學生、重大傷病嚴重影響應試，或因懷孕需申請應考服務者，應於報名時繳交應考服務申請資料確認表，並齊備相關合法有效的身分證明文件及審查輔助證明文件，上述2類文件各擇一繳驗。考區試務會將組成審查小組進行審查，並通知考生審查結果。

113年國中教育會考全面使用冷氣試場，溫度原則設定於攝氏26度至28度，考生若因個別需求選擇「非冷氣試場」應試，也應於報名時填寫「非冷氣試場應考服務申請表」提出申請，申請後不得再變更試場。

全國試務會提醒，113年國中教育會考考試日期為5月18及19日，寄發准考證為4月12日，集體報名考生由就讀國中轉發准考證，個別報名考生由考區試務會寄發。收到准考證後應詳細檢查，申請勘誤時間為4月15及16日，集體報名考生向所就讀國中提出勘誤需求，個別報名考生則向考區試務會提出。

冷氣 國中教育會考 國教署

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