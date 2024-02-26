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台南學童喜見乳牛坐旋轉木馬 反思鮮奶夠「鮮」嗎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南大附小和建功國小學童參觀牛舍，學生形容，寬敞的空間及上千萬的圓盤式榨乳機根本是乳牛界的帝寶。。圖／南大附小提供
台南市南大附小和建功國小學童參觀牛舍，學生形容，寬敞的空間及上千萬的圓盤式榨乳機根本是乳牛界的帝寶。。圖／南大附小提供

台南大學USR乳牛主題課程「以牛的角度思考」動物福利議題，邀請南大附小和建功國小校際共學。師生昨造訪嘉義大學動物試驗場學習牛隻飼養及生乳處理流程，再到柳營區桂芳牧場，並與鮮乳坊創辦人龔建嘉對談，讓師生感受到獸醫以專業把關的鮮乳就是多了層「安心」。

建功國小校長黃郁雯表示，國產鮮乳有效期限約10至14天，進口的鮮乳效期長達2至3個月，透過課程帶領學童懂得選擇夠「鮮」的鮮乳。台南大學教務長歐陽誾提到，藉此課程帶領學童了解高品質鮮乳的來源及製程，為食農教育重要課題。

嘉義大學動物試驗場擁有牧場及乳品加工廠，場長陳俊吉介紹牛隻飼養及管理。南大附小學生曾歆茹說，除了常見的荷蘭牛外，也看到體型較小的娟姍牛，但乳脂率較高、乳味較香。建功學生林文財也分享，嘉大有乳品加工廠，生乳直接加工製成鮮乳，減少碳足跡有助於環境永續。

桂芳牧場負責人曾仁瀚是動物科學系高材生，在飼養管理上善用牛隻的角度來思考，具獸醫資格的傅芊純對鮮乳把關更是嚴謹。牧場有小牛的自動泡奶機，電腦會精準計算每頭小牛每日進食量。南大附小學生吳苡禾說，圓盤式榨乳機好像旋轉木馬，乳牛進去轉一圈只需10分鐘就榨好乳了，看到牛隻乖乖排隊準備榨乳真是太可愛了；學生形容，寬敞的空間及上千萬的圓盤式榨乳機根本是乳牛界的帝寶。

鮮乳坊創辦人龔建嘉是獸醫，與學生對談時提到，嚴選單一牧場且無成分調整，面對2025年紐西蘭液態乳零關稅進口即將衝擊我國酪農業，希望能協助酪農提升專業技能，也期望政府立法明確標示區別國產與進口鮮乳。

師生也參訪家樂福新營店乳品區，食品處處長郭炳宏介紹小農專區鮮乳，強調單一乳源且無成分調整的鮮乳，在風味及特色上才能以最接近生乳的樣貌呈現，學童試飲後都讚不絕口。

台南市南大附小和建功國小校際共學，參加台南大學USR乳牛主題課程，以牛的角度思考動物福利議題。圖／南大附小提供
台南市南大附小和建功國小校際共學，參加台南大學USR乳牛主題課程，以牛的角度思考動物福利議題。圖／南大附小提供
台南市南大附小和建功國小校際共學，參加台南大學USR乳牛主題課程，以牛的角度思考動物福利議題。圖／南大附小提供
台南市南大附小和建功國小校際共學，參加台南大學USR乳牛主題課程，以牛的角度思考動物福利議題。圖／南大附小提供

小學生 牧場 獸醫

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